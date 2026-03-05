Desde hoy 5 de marzo entran en vigor controles más estrictos para quienes desean registrar un vehículo en el estado de Texas. El cambio impacta especialmente a miles de inmigrantes que realizan este trámite por primera vez o buscan renovar sus placas iniciales. A partir de ahora, las autoridades exigirán documentos específicos para comprobar identidad y situación migratoria antes de aprobar el registro del coche. La medida ha generado preocupación entre la comunidad latina, ya que podría dejar a muchas personas sin la posibilidad de completar el proceso si no cuentan con la documentación requerida. El objetivo, según las autoridades, es reforzar los controles y confirmar la identidad de cada solicitante durante el trámite ante el Departamento de Vehículos Motorizados del estado.

El cambio fue implementado por el Texas Department of Motor Vehicles (TxDMV) y obliga a las oficinas de los condados a verificar de manera más estricta la documentación presentada por los solicitantes.

Aunque muchos creen que se trata de una medida reciente, la normativa comenzó a aplicarse desde noviembre de 2025. Sin embargo, desde hoy 5 de marzo el TxDMV exigirá que las oficinas de los condados cumplan con controles más rigurosos para confirmar el estatus migratorio de quienes buscan registrar o renovar placas de un vehículo.

Desde hoy 5 de marzo, el TxDMV exige documentos específicos para verificar identidad y estatus migratorio en el registro de autos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Documentos requeridos por TxDMV a partir del 5 de marzo

Las autoridades indicaron que los solicitantes deberán presentar alguno de los siguientes documentos válidos durante el proceso:

Identificación compatible con Real ID de EE.UU.

Pasaporte estadounidense válido

Green Card , visa vigente o Formulario I‑94 con estatus legal

, visa vigente o con estatus legal Licencia de Portación de Armas de Texas válida

Pasaporte vigente del país de origen

Este nuevo mecanismo se implementa con el objetivo de confirmar la identidad y el estatus legal de cada persona que realiza el trámite. Sin estos documentos actualizados, la oficina del condado podría rechazar el registro del vehículo o la renovación de placas.

¿A quiénes afecta esta medida?

El abogado Jesús Suday explicó que el cambio impactará principalmente a una parte de la comunidad inmigrante.

“Principalmente personas indocumentadas en Texas se verán afectadas lamentablemente. Y también algunas personas con procesos migratorios pendientes que no tengan la identificación requerida”, indicó el especialista a N+ Univision.

Por su parte, varios residentes latinos en Texas han señalado que este tipo de mecanismos está limitando las opciones para los inmigrantes que necesitan registrar un automóvil para trabajar o movilizarse diariamente.

Hoy 5 de marzo, el TxDMV comienza a aplicar controles más estrictos para registrar vehículos en Texas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Existe alguna alternativa para quienes no tienen estatus permanente?

Según el experto, sí existe una posibilidad legal para quienes no tienen residencia permanente, pero todo dependerá de la documentación que puedan presentar.

“Hay manera legal aunque el estatus no sea permanente, pero solo si la persona puede presentar una identificación aceptada por el DMV. Por ejemplo, un pasaporte acompañado de un I-94, una visa válida o la residencia. Sin esos documentos será difícil registrar el vehículo”, explicó Suday.

Las autoridades recalcaron que esta disposición es estatal y obligatoria para todos los condados de Texas, por lo que las oficinas locales deberán aplicar los mismos criterios en todo el estado.

