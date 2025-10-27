Uber anunció este miércoles una nueva iniciativa para acelerar la transición hacia vehículos eléctricos dentro de su plataforma. La compañía confirmó el lanzamiento de un incentivo económico diseñado para ayudar a los conductores a reemplazar sus autos de gasolina por modelos eléctricos, en un contexto en el que busca cumplir su meta de operar con una flota totalmente libre de emisiones.

El New York Post informa que este programa surge en medio de cambios recientes en las políticas federales de Estados Unidos, luego de que la administración Trump eliminara los créditos fiscales de la era Biden, que otorgaban hasta $7,500 por la compra de vehículos eléctricos nuevos.

El requisito para acceder al bono de $4,000 es que los conductores adquieran un vehículo eléctrico nuevo o usado en los estados donde aplica el programa, como Nueva York, California, Colorado y Massachusetts. Asimismo, que lo utilicen activamente para ofrecer viajes a través de Uber.

Este beneficio se suma a programas estatales de rebaja, lo que podría reducir drásticamente el costo de compra. (Foto referencial: Freepik)

Según Uber, este incentivo puede combinarse con los descuentos estatales ya disponibles, como el programa MOR-EV en Massachusetts o el Clean Fleet Program en Colorado, lo que reduciría significativamente el costo final del vehículo para los conductores interesados.

Actualmente, Uber cuenta con 200,000 conductores que ya utilizan vehículos eléctricos en todo el mundo. Como parte de su estrategia de electrificación, la empresa también anunció el cambio de nombre de su servicio “Uber Green” a “Uber Electric”.

“Uber Electric es más que un nuevo nombre, representa el progreso real que hemos logrado para electrificar nuestra plataforma global en los últimos cinco años”, señaló Pradeep Parameswaran, director global de movilidad de Uber, en un comunicado enviado al medio citado.

Para recibir el bono, los conductores deben cumplir con requisitos específicos y estar activos en la plataforma en determinadas regiones. (Foto referencial: Freepik)

La compañía aseguró que continuará trabajando junto a gobiernos locales para mejorar el acceso a estaciones de carga y eliminar obstáculos que enfrentan los conductores al momento de hacer la transición. Para promocionar el relanzamiento del servicio, Uber ofrecerá durante una semana un 20% de descuento en el próximo viaje eléctrico de los usuarios.

Pese a la desaceleración en las ventas de autos eléctricos en Estados Unidos, Uber mantiene su compromiso de ofrecer únicamente viajes en vehículos eléctricos en Estados Unidos, Canadá y Europa para el año 2030 y a nivel mundial para 2040.

La empresa también anunció mejoras en sus herramientas tecnológicas, como una función que permite asignar viajes según el nivel de batería del auto, facilitando que los conductores terminen cerca de estaciones de carga.

Con esta medida, Uber busca acelerar su meta de tener una flota 100% eléctrica en Estados Unidos para 2030. (Foto referencial: Freepik)

Cuánto se gana trabajando con Uber en EE. UU.

El ingreso de un conductor de Uber en Estados Unidos varía significativamente y no existe una cifra única. Las ganancias dependen en gran medida de factores como la ciudad donde se trabaje (las áreas metropolitanas grandes suelen ofrecer tarifas más altas), las horas dedicadas y el momento del día (las horas pico y los fines de semana son más lucrativos).

Además, los conductores deben restar de sus ingresos brutos los costos operativos, que incluyen el combustible, el seguro, el mantenimiento del vehículo y los impuestos, lo cual reduce considerablemente la ganancia neta por hora.

En términos generales, muchos conductores de plataformas de transporte comparten que sus ingresos por hora oscilan, pero pueden esperar ganar una media que varía entre $15 y $30 por hora trabajada, antes de deducir los gastos mencionados.

Es importante destacar que, debido a la naturaleza, no se reciben beneficios laborales tradicionales como seguro de salud o tiempo libre pagado. Por lo tanto, el ingreso neto real puede ser considerablemente más bajo y altamente volátil dependiendo de las bonificaciones o las “tarifas dinámicas” del momento.

