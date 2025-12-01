Los clientes de AT&T podrían recibir hasta $7,500 como parte de un acuerdo legal relacionado con dos filtraciones de datos que comprometieron la información personal de millones de usuarios. Estos incidentes, ocurridos en 2019 y 2024, no fueron revelados de forma inmediata, lo que llevó a que un juez ordenara a la compañía pagar $177 millones en compensación.

Para quienes aún no presentan su solicitud, hay buenas noticias: la corte decidió extender el plazo para enviar un reclamo hasta el 18 de diciembre de 2025, lo que brinda más tiempo para que los afectados puedan revisar su información y completar el proceso.

Según el New York Post, la primera filtración ocurrió en 2019 e involucró datos sensibles como números de Seguro Social, fechas de nacimiento y nombres legales; sin embargo, no se informó públicamente hasta marzo de 2024, después de que se detectara la información circulando en la dark web.

En total, se vieron afectados 7.6 millones de clientes actuales y 65.4 millones de exclientes de AT&T.

Los afectados por los incidentes de 2019 o 2024, o ambos, pueden solicitar compensaciones que llegan hasta los $7,500. (Foto: Chris DELMAS / AFP)

El segundo incidente sucedió en abril de 2024 y se confirmó en julio del mismo año. En este caso, los hackers accedieron a registros telefónicos de 2022 almacenados en Snowflake, la base de datos en la nube de AT&T.

Esta filtración afectó a casi los 109 millones de clientes que la compañía tenía en Estados Unidos. Tras múltiples demandas, todas las partes llegaron a un acuerdo en marzo de 2025.

Quienes fueron afectados por el “AT&T 1 Data Incident” (la filtración de 2019) recibirán parte de una compensación de $149 millones, mientras que los incluidos en el “AT&T 2 Data Incident” (la filtración de 2024) se repartirán $28 millones. Si un usuario aparece en una o ambas categorías, tiene derecho a recibir su pago correspondiente.

La administración del acuerdo está a cargo de Kroll Settlement Administration, que habilitó un sitio web donde los usuarios elegibles pueden presentar su reclamo.

La fecha límite para enviar los reclamos se amplió hasta diciembre de 2025. Los clientes deben verificar si recibieron un Class Member ID o contactar a la administradora Kroll para confirmar su elegibilidad. (Foto referencial: Freepik)

Para hacerlo, se necesita un “Class Member ID”, que viene en una notificación enviada por correo electrónico. Quien no haya recibido ese aviso puede llamar al 833-890-4930 o escribir a la dirección indicada por Kroll para confirmar si es parte del acuerdo. Asimismo, se recomienda revisar la carpeta de spam.

Con el ID a la mano, el afectado puede completar los formularios en línea o enviarlos por correo, proporcionando documentación que demuestre pérdidas económicas asociadas a una o ambas filtraciones.

Quienes puedan probar una “pérdida documentada” pueden recibir hasta $5,000 por el incidente de 2019 y hasta $2,500 por el de 2024. Los que no cuenten con pruebas recibirán pagos según niveles o montos prorrateados.

Además, quienes fueron víctimas de ambas filtraciones pueden presentar los dos reclamos, y aunque no está totalmente claro si podrían recibir el máximo combinado de $7,500, nada en las reglas indica que no sea posible.

Quiénes califican para recibir la compensación de AT&T

Según el acuerdo, califican para recibir compensación todos los clientes actuales y antiguos de AT&T cuyos datos personales fueron expuestos en las dos brechas de seguridad, ocurridas en 2019 y 2024.

Esto incluye a los 7.6 millones de usuarios activos y 65.4 millones de exclientes afectados por el incidente de 2019, así como a los 109 millones de clientes estadounidenses cuyos registros telefónicos de 2022 se vieron comprometidos en la brecha de 2024 relacionada con la plataforma Snowflake.

Las personas afectadas por uno o ambos incidentes pueden presentar un reclamo. Quienes tengan pruebas documentadas de pérdidas económicas derivadas de las filtraciones pueden recibir montos mayores, mientras que quienes no cuenten con documentación aún pueden acceder a pagos en efectivo.

