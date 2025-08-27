Un afortunado residente de Daytona Beach amaneció este miércoles con una noticia que cambiará su vida por completo: ganó 3 millones de dólares en la lotería Mega Millions. La suerte estuvo de su lado en uno de los sorteos más populares del país, donde millones de personas sueñan con llevarse el premio mayor.

El sorteo de Mega Millions se llevó a cabo el martes por la noche, como es habitual, ofreciendo una oportunidad única para quienes buscan convertir un pequeño boleto en una fortuna. Este juego es conocido por sus premios millonarios y la emoción que genera en cada edición, atrayendo a jugadores de todo Estados Unidos.

En esta ocasión, la suerte sonrió a un comprador que adquirió su boleto ganador en el supermercado Publix ubicado en 2630 LPGA Blvd., Daytona Beach, Florida 32124.

El boleto ganador fue comprado en el Publix ubicado en 2630 LPGA Blvd., Daytona Beach, Florida. (Foto: Scott Olson / Getty Images) / Scott Olson

Lo más probable es que este lugar ahora se convierta en punto de atención para los curiosos que quieren saber dónde comenzó esta historia de buena fortuna.

Los números ganadores del sorteo fueron 7, 12, 30, 40, 69 y el número Mega Ball 17. Gracias a esta combinación, el ganador se lleva a casa un premio que muchos solo pueden imaginar.

Aunque aún no se ha revelado la identidad del afortunado, se espera que reclame su premio en los próximos días.

La identidad del ganador aún no se conoce. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu Agency vía Getty Images) / Anadolu

Lo que debes saber sobre Mega Millions

Mega Millions es una de las loterías más populares de Estados Unidos, con sorteos que se realizan cada martes y viernes. Los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 70 y un número adicional, llamado Mega Ball, del 1 al 25.

Para ganar el premio mayor, es necesario acertar todos los números, aunque también hay premios menores para quienes acierten parcialmente.

El bote mínimo de Mega Millions es de 20 millones de dólares y puede crecer indefinidamente hasta que alguien lo gane. Los premios se pueden cobrar en un solo pago con un descuento significativo o en anualidades durante 30 años.

Los sorteos del Mega Millions se juegan dos veces por semana, los martes y los viernes. (Foto: Kevork Djansezian / Getty Images) / Kevork Djansezian

Además de en Estados Unidos, algunos jugadores internacionales pueden participar a través de servicios en línea.

Desde su lanzamiento en 1996, Mega Millions ha otorgado premios multimillonarios, incluidos algunos de los más grandes en la historia de la lotería. En 2018, un boleto vendido en Carolina del Sur ganó un récord de 1.537 millones de dólares.

