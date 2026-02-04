Mientras en Nueva York hay una alerta activa por viento gélido, nieve y riesgo de hipotermia, otros estados también figuran con advertencia por nevadas y hasta el sur de California afronta una mala calidad de aire a consecuencia de los vientos de Santa Ana que levantan polvo, no todo Estados Unidos está en situación crítica con relación al clima. Lo cierto es que algunas zonas tendrán un alto al frío extremo y disfrutarán de temperaturas más cálidas en pleno invierno durante los próximos días. Este cambio marca un retorno a una sensación térmica superior a la media en varias semanas y aquí te brindo la información que necesitas conocer para tomar precauciones en cuanto a vestimenta adecuada y no afectar tus planes de turismo, trabajo o actividades cotidianas.

Cambio de patrón: adiós al frío extremo

En los próximos días se prevé una pausa parcial en el frío extremo en partes de Estados Unidos, con un retorno progresivo a temperaturas más suaves, aunque el cambio no será uniforme en todo el país. Esto se dará luego de que en enero e inicios de febrero se registraran temperaturas congelantes por la tormenta invernal, ciclón bomba, vórtice polar y las olas de aire ártico que han afectado muchas zonas del centro y este del país con temperaturas bajo cero de manera recurrente.

Sin embargo, los centros de predicción climática señalan que, a medida que avanza el segundo mes del año, la circulación atmosférica empezará a reorganizarse, permitiendo la entrada más frecuente de aire templado procedente del Pacífico y del Golfo de México. Este cambio no significa el fin inmediato del invierno, pero sí un respiro frente a los valores extremos que dominaron semanas anteriores.

De cara a las próximas semanas, se espera que los episodios de temperaturas por encima de la media sean más frecuentes en el sur y suroeste del país. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Las zonas que sentirán temperaturas más cálidas

A medida que febrero la segunda mitad de febrero, se espera que las temperaturas superen con creces los estándares estacionales en algunas zonas. Los pronósticos sugieren máximas de entre 10 y 20 grados por encima del promedio en algunas partes del país, especialmente en el centro y este de EE. UU.

Los pronósticos mensuales y estacionales de la NOAA y otros servicios especializados apuntan a que el sur y el suroeste de Estados Unidos serán los primeros en consolidar temperaturas por encima de la media climatológica para esta época del año. Estados como Texas, Nuevo México, Arizona y partes de California muestran una probabilidad aumentada de valores máximos diurnos superiores a lo habitual, favorecidos por un patrón más seco y por el retorno de flujos de aire subtropical.

De forma similar, en el sur sectores como Louisiana, Misisipi, Alabama y el norte de Florida también tendería a registrar jornadas más templadas, con máximas que se alejan de los episodios de frío intenso de finales de enero. Aunque seguirán produciéndose frentes fríos puntuales, La Niña favorecerá un invierno algo más cálido en el sur del país.

En el Medio Oeste, las Llanuras y el noreste, el cambio hacia temperaturas más templadas será más gradual y menos homogéneo. Ciudades de la franja de los Grandes Lagos y del noreste, como Chicago, Detroit o Nueva York, podrían experimentar breves episodios con temperaturas cercanas a 0 °C o algo por encima.

En el oeste de Estados Unidos, incluyendo partes de California, Nevada y las Montañas Rocosas, los pronósticos a 30 días muestran indicios de un cambio de patrón que podría traer temperaturas algo más altas y reducir, en ciertos sectores, el predominio de nevadas intensas.

El sur de California vivirá un episodio de calor casi veraniego en pleno invierno. (Foto: Jonathan Alcorn / AFP) / JONATHAN ALCORN

Las zonas de EE.UU. que aún no tendrán mejora en el clima

Según explicó Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, el frío no se detiene y hay un sistema frontal que está atravesando el sur del país y para este miércoles 04 de febrero se espera nieve en Virginia y las Carolinas, así como lluvias en el sureste desde Texas a Florida. Para el jueves la banda frontal alcanzará el mar y las lluvias cruzan la Florida con una baja de temperaturas. Además, para Ohio, Nueva York, Washington, Boston, “ese sistema frontal va a comenzar a moverse el día viernes y los vientos se tornan del norte, lo que significa que otra nueva masa de aire polar va a comenzar a arropar permitiendo otra caída significativa en temperaturas y los va a cubrir nuevamente de nieve, particularmente la ciudad de Boston”.

Lo que se espera para las próximas semanas

Los centros climáticos internacionales, como el Climate Prediction Center (NOAA) y el IRI, coinciden en que el contexto de fondo para finales del invierno 2025‑2026 está marcado por una transición desde La Niña hacia condiciones más cercanas a un estado neutral del ENSO hacia la primavera. De cara a las próximas semanas, se espera que los episodios de temperaturas por encima de la media sean más frecuentes en el sur y suroeste del país, y más irregulares en el centro y noreste, donde todavía podrán darse irrupciones frías significativas.

Para seguir de cerca la evolución de este cambio de patrón y las zonas donde se consolidará el aire más templado, es recomendable consultar de forma habitual el Climate Prediction Center (CPC) de la NOAA; los servicios meteorológicos locales del National Weather Service (NWS), que actualizan pronósticos detallados por ciudad y región; y diversos boletines climáticos y estacionales de organismos confiables y que comparten informes en tiempo casi real sobre si se mantiene un alivio de temperaturas o vuelve a imponerse el aire ártico.

