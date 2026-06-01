Tras el primer año escolar en el que los teléfonos celulares estuvieron restringidos en las escuelas públicas de Nueva York, la mayoría de los docentes afirma haber observado cambios positivos en el comportamiento y la convivencia de los estudiantes. Entre los beneficios más mencionados destacan una mayor concentración en clase, menos casos de acoso escolar y una mejora en las relaciones entre compañeros.

Docentes destacan resultados de la prohibición de celulares en escuelas de Nueva York

Los hallazgos surgen de una encuesta realizada a cerca de 600 maestros del sistema público. Según los resultados, el 76% valoró favorablemente la política que comenzó a aplicarse en septiembre y que obliga a los estudiantes a guardar sus teléfonos durante toda la jornada escolar en casilleros, bolsas de seguridad o contenedores supervisados.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó los resultados durante una mesa redonda celebrada en una escuela de Brooklyn. De acuerdo con los docentes, los estudiantes participan más activamente en las clases, colaboran mejor entre sí y muestran una actitud más comprometida con el aprendizaje.

“Están participando en las discusiones en clase, y los maestros finalmente pueden enseñar”, afirmó Hochul. “Finalmente tenemos niños hablando entre ellos”.

Los docentes reportaron una mayor participación en clase, mejores relaciones entre estudiantes y una reducción de los casos de acoso escolar. (Foto referencial: Freepik)

Menos presión social y más interacción entre estudiantes

La mandataria recordó que la medida fue impulsada en gran parte por preocupaciones expresadas por los propios alumnos sobre el impacto de los teléfonos en su vida diaria. Según explicó, muchos jóvenes sentían que los dispositivos se habían convertido en una fuente constante de distracciones y presión social.

“‘Tienen que salvarnos de nosotros mismos’”, contó Hochul sobre lo que le dijo un estudiante. “Me di cuenta de que era este dispositivo adictivo el que captaba su atención durante todo el día, los mantenía enfocados en él y desconectados de los maestros”.

También se redujeron los casos de acoso escolar

Los maestros señalaron que los beneficios no se limitaron al rendimiento académico. Aproximadamente el 60% aseguró haber observado una disminución significativa de los incidentes de bullying, mientras que el 80% indicó que las relaciones sociales entre los estudiantes mejoraron de forma notable.

“Están actuando como niños otra vez, sintiendo que esa carga ha sido retirada de sus hombros”, señaló Hochul.

Algunos estudiantes coincidieron con esta percepción. Julia, una alumna que participó en la mesa redonda, comentó: “Noté que muchos niños hablan más entre ellos, participan más en conversaciones. Muchos niños practican deportes juntos y realizan actividades interactivas”.

La gobernadora Kathy Hochul afirmó que el objetivo principal de la medida es favorecer el desarrollo emocional y social de los alumnos. (Foto referencial: Freepik)

El impacto podría reflejarse en los próximos años

Además de los cambios en el ambiente escolar, cerca del 75% de los docentes indicó que su capacidad para enseñar mejoró gracias a la reducción de distracciones en las aulas.

Aunque las autoridades aún no han presentado resultados académicos oficiales que respalden estas observaciones, consideran que los efectos podrían empezar a reflejarse en futuras evaluaciones.

“Me siento muy optimista de que veremos alguna mejora”, afirmó Hochul. “Pero el enfoque principal de esto siempre ha sido su desarrollo emocional y tratar de combatir tanta negatividad que los rodea durante toda la jornada escolar”.

Nueva York prohibió los celulares en escuelas desde 2025: los detalles de la norma

Los teléfonos celulares están restringidos en las escuelas públicas del estado de Nueva York. La medida entró en vigor a nivel estatal al inicio del ciclo escolar en septiembre de 2025, bajo una ley impulsada por la gobernadora Kathy Hochul para crear escuelas “libres de distracciones”.

La normativa consiste en una prohibición “de campana a campana” (bell-to-bell), lo que significa que los estudiantes tienen estrictamente prohibido usar smartphones, tabletas o relojes inteligentes durante toda la jornada escolar (incluyendo clases, pasillos, almuerzos y recreos).

Para cumplir con la ordenanza, los alumnos deben apagar sus dispositivos al llegar y guardarlos obligatoriamente en casilleros asignados, contenedores supervisados o en bolsas de seguridad con cierre magnético (como las de la marca Yondr), las cuales solo se pueden desbloquear en estaciones especiales al momento de la salida.

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