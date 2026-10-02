Una raíz puede tardar años en levantar una losa de concreto hasta convertir una parte de la vereda en un obstáculo para los peatones. Si el árbol está en la calle o en una franja pública, muchos propietarios podrían pensar que la reparación corresponde al gobierno. Sin embargo, en California la regla general establece que los dueños de los lotes que colindan con una vía pública deben mantener en condiciones seguras la vereda ubicada frente a su propiedad. Lo que ocurre cuando las raíces de un árbol provocan el daño depende, además, de las normas de cada ciudad.

¿Qué dice la ley de California sobre las veredas?

La sección 5610 del California Streets and Highways Code, vigente desde 1941, establece que los propietarios de lotes que dan frente a una calle pública deben mantener la vereda en condiciones que no representen un peligro para las personas o los bienes ni interfieran con el uso público. La norma contempla una excepción para determinadas condiciones creadas o mantenidas por otra persona bajo un permiso o derecho concedido legalmente.

En otras palabras, que una vereda sea parte del espacio público no significa necesariamente que la ciudad tenga que asumir su reparación. La legislación estatal permite que las ciudades trasladen esa responsabilidad de mantenimiento al propietario del inmueble que se encuentra frente al tramo afectado.

Por eso, si una raíz levanta una losa, conviene revisar primero las reglas de la ciudad antes de asumir quién debe pagar. Dos localidades de California pueden aplicar la normativa de manera diferente.

¿Qué pasa si el árbol que dañó la vereda es de la ciudad?

Aquí aparece una de las diferencias más importantes.

En Sacramento, el propietario debe reparar una vereda defectuosa aunque las raíces que provocaron el daño pertenezcan a un árbol de la ciudad. El código municipal establece expresamente que, cuando el defecto es causado total o parcialmente por raíces, el propietario sigue teniendo la obligación de reparar.

La ciudad considera defectuosa, entre otras situaciones, una vereda con un desplazamiento vertical u horizontal de media pulgada o más. Sacramento también indica que, si las raíces son la causa, el propietario debe comunicarse con la ciudad antes de intervenirlas para que un arborista determine cómo proceder.

Además, si la ciudad notifica al propietario que debe reparar y este no actúa, Sacramento puede realizar el trabajo y cobrar posteriormente el costo. La ciudad señala que una deuda que no se pague puede terminar convirtiéndose en un gravamen (lien) sobre la propiedad.

La responsabilidad puede cambiar según la ciudad de California y la ubicación del árbol. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿San Diego también obliga al propietario a pagar?

No en todos los casos.

San Diego aplica una política diferente. Su Departamento de Transporte señala que la ciudad se encarga de los daños en las veredas causados por árboles ubicados dentro del derecho de vía, además de ciertos daños relacionados con expansión por calor, trabajos de servicios públicos y asentamiento del terreno. En cambio, el desgaste normal, la antigüedad y los daños provocados por árboles privados corresponden al propietario.

La política municipal 200-12 establece desde 1975 que el reemplazo de una vereda puede ser asumido por la ciudad cuando el daño es causado por árboles del parkway, entre otras circunstancias específicas.

Por eso, en San Diego es importante identificar dónde está ubicado el árbol y quién lo mantiene. La propia ciudad recomienda reportar los daños provocados por árboles mantenidos por el gobierno para que determine cómo solucionarlos.

¿Qué ocurre después de reportar una vereda levantada?

San Diego explica que primero puede colocar una reparación temporal de asfalto para eliminar o reducir el desnivel. Esa medida no determina todavía quién debe pagar la reparación permanente.

Después, los trabajadores municipales determinan si el arreglo definitivo corresponde a la ciudad o al propietario. Si es responsabilidad del dueño, recibe una notificación en la que se le informa que debe encargarse de la reparación.

Desde el 1 de julio de 2026, además, San Diego exige un permiso de derecho de vía para todas las reparaciones de veredas.

¿Cuánto cuesta reparar una vereda levantada?

No existe un precio único fijado por el estado para reparar una losa dañada por raíces. El costo depende, entre otros factores, del tamaño del área, los materiales, la mano de obra y los requisitos establecidos por cada ciudad.

Sacramento, por ejemplo, entrega al propietario un desglose de los costos de mano de obra y materiales calculado según los pies cuadrados que necesitan reparación. La ciudad también indica que algunos propietarios pueden acceder, caso por caso, a un plan de pagos sin intereses cuando Sacramento realiza el trabajo.

Por eso, si la ciudad todavía no ha enviado una notificación, una medida práctica es solicitar presupuestos a contratistas de concreto que trabajen con reparaciones de veredas y comprobar previamente si la ciudad exige un permiso.

El daño de las raíces no siempre significa que la ciudad de California pagará la reparación. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Hay ayuda para pagar la reparación en California?

Algunas ciudades tienen programas propios. Los Ángeles, por ejemplo, cuenta con un programa de reembolso para propietarios elegibles que pagan por su reparación. Sin embargo, actualmente la ciudad informa que las nuevas solicitudes son colocadas en una lista de espera debido a restricciones de financiamiento.

El programa forma parte de una iniciativa de largo plazo de Los Ángeles para reparar sus veredas y mejorar su accesibilidad. La ciudad comprometió US$1.400 millones durante 30 años para ese objetivo.

La lección práctica es sencilla: no asumas que el árbol determina quién paga. Primero hay que identificar la ciudad, comprobar dónde está ubicado el árbol y revisar las reglas locales sobre veredas, raíces y permisos. En Sacramento, incluso un árbol municipal puede dejar la factura en manos del propietario; en San Diego, determinados daños provocados por árboles del derecho de vía son responsabilidad de la ciudad.