Un avión de American Airlines que cubría la ruta entre Medellín, Colombia, y Miami fue hallado con impactos de bala tras aterrizar en Florida el lunes. El hecho encendió las alertas de las autoridades y de la propia aerolínea, aunque no se reportaron pasajeros ni tripulantes heridos.Según informaron autoridades colombianas a ABC News, una investigación preliminar apunta a que la aeronave habría sido alcanzada por disparos mientras realizaba el aterrizaje en Medellín el domingo 22 de febrero. El caso continúa bajo investigación para determinar cómo ocurrió el incidente y quiénes podrían estar detrás.

American Airlines indicó que el daño fue detectado durante una inspección de rutina luego de que el avión llegara a Miami.

En un comunicado obtenido por People, la aerolínea señaló: “La aeronave fue retirada inmediatamente del servicio para una inspección y reparación adicionales. Trabajaremos de cerca con todas las autoridades pertinentes para investigar este incidente”.

Las autoridades creen que la aeronave pudo haber sido alcanzada durante el aterrizaje en Medellín, aunque el caso sigue bajo investigación. (Foto: Daniel SLIM / AFP)

Datos del sitio de seguimiento aéreo Flightradar24 muestran que se trató de un Boeing 737 MAX 8, que voló de Miami a Medellín la noche del domingo y regresó a Florida la mañana del lunes. Más tarde ese mismo día, el avión continuó su trayecto hacia Dallas, donde aterrizó por la noche.

De acuerdo con la aerolínea, la aeronave fue enviada a Texas para realizar las reparaciones necesarias, ya que la sede principal de la compañía se encuentra en Fort Worth.

American Airlines aseguró que no se reportaron problemas operativos durante los vuelos realizados por el avión.

Mientras avanzan las indagaciones, se analiza la posible participación de un grupo criminal. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Según el portal Air Live, los impactos fueron localizados en el conjunto del ala, específicamente en el alerón derecho, una pieza clave para el equilibrio lateral del avión.

Mientras tanto, las autoridades indicaron que están evaluando la posible participación de un grupo criminal, aunque hasta el momento no hay conclusiones definitivas.

Qué dice el protocolo de la TSA sobre un avión que presente daños

Cuando se identifica un daño significativo en una aeronave, como impactos o perforaciones, las autoridades operativas y de seguridad de aviación deben ser notificadas inmediatamente para asegurarse de que la aeronave sea examinada y retirada de servicio hasta que se confirme su seguridad. La Administración Federal de Aviación (FAA) tiene procedimientos establecidos para la notificación, reporte y análisis de incidentes o accidentes y exige que se informe toda condición que pueda afectar la seguridad del avión o de los vuelos futuros.

La FAA, en coordinación con otras agencias, lidera o apoya las investigaciones sobre daños estructurales o eventos fuera de lo normal para determinar las causas y recomendaciones de seguridad necesarias. Esto incluye recopilar datos, entrevistar testigos y trabajar con la aerolínea y los fabricantes según las reglas federales.

Aunque la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se enfoca principalmente en la seguridad de las personas, cualquier daño que sugiera una amenaza a la seguridad, como un impacto con proyectiles o un intento de interferencia ilícita, sería reportado a las autoridades correspondientes para una investigación completa y se aplicarían las reglas de seguridad vigentes.

