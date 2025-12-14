Una escuela primaria de Massachusetts permanece cerrada mientras se realiza una limpieza profunda, luego de que un brote de norovirus enfermara a más de 130 estudiantes y miembros del personal. Las autoridades buscan frenar la propagación del virus antes de reanudar las clases.

La Roberts Elementary School, ubicada en Medford, anunció el cierre el 10 de diciembre tras detectar un número inusualmente alto de ausencias. En un comunicado, la escuela explicó que “hubo más de 130 ausencias de estudiantes en Roberts hoy, además de que otros alumnos y miembros del personal que asistieron a la escuela informaron síntomas de malestar estomacal”.

Las autoridades escolares indicaron que el brote estaría relacionado con la propagación del norovirus. “Creemos que la causa de este brote está vinculada al aumento de la propagación de un presunto norovirus”, señaló el comunicado inicial. Debido a la situación, la escuela decidió cerrar también el 11 de diciembre.

Las autoridades decidieron suspender las clases para realizar una limpieza profunda del edificio y evitar nuevos contagios. (Foto referencial: Freepik)

Ese día, la superintendenta interina de las Escuelas Públicas de Medford, Suzanne B. Galusi, y la directora del plantel, Michelle Crowell, informaron que el cierre se extendía por una segunda jornada ante la aparición de más casos.

“Más familias informaron en las últimas 24 horas a la dirección de la escuela y del distrito que sus hijos presentaban síntomas de una infección estomacal. Además, en este momento, más de 20 miembros del personal de Roberts notificaron al distrito que experimentaban síntomas similares. Las tasas de asistencia de estudiantes y personal son normales en todas las demás escuelas del distrito, tanto ayer como hoy”, detallaron.

La escuela continúa cerrada mientras una empresa especializada realiza una limpieza profunda de las instalaciones. Según explicaron las autoridades, “una empresa profesional está llevando a cabo hoy una limpieza exhaustiva de la escuela, que incluye todas las aulas, las perillas de las puertas, el equipo de cocina y las superficies que se tocan con frecuencia. La limpieza finalizará más tarde hoy”.

El distrito escolar confirmó que también más de 20 trabajadores reportaron síntomas similares. (Foto referencial: Freepik)

El brote ocurre en un momento en que Estados Unidos registra un aumento de casos de norovirus. De acuerdo con informes recientes, el virus se encuentra en niveles altos en las aguas residuales y se espera que los contagios continúen aumentando en las próximas semanas.

El norovirus se propaga con facilidad en espacios cerrados como escuelas, residencias estudiantiles y cruceros, y puede provocar vómitos, diarrea, dolor abdominal y náuseas intensas.

Las autoridades sanitarias recuerdan que la mejor forma de prevenir el contagio es lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

Expertos advierten que Estados Unidos atraviesa un aumento de casos de norovirus y recomiendan extremar las medidas de higiene. (Foto referencial: Freepik)

En su comunicación a las familias, la escuela subrayó que “la mejor manera de evitar la propagación del norovirus es lavarse las manos durante al menos 20 segundos con agua y jabón; el desinfectante de manos no es eficaz”.

Además, se solicitó a los que estudiantes y personal esperar al menos 24 horas después de presentar síntomas antes de regresar.

“Mantener un entorno de aprendizaje seguro y limpio para nuestros estudiantes y personal es nuestra máxima prioridad, y agradecemos su comprensión”, concluye la carta.

Norovirus: qué es, causas y síntomas

El norovirus es un virus altamente contagioso que causa la gastroenteritis aguda, comúnmente llamada “gripe estomacal”. Es la principal causa de esta enfermedad viral y se transmite muy fácilmente. El contagio ocurre por contacto directo con personas infectadas, el consumo de alimentos o agua contaminados, o el contacto con superficies infectadas, siendo la causa frecuente de brotes comunitarios.

Los síntomas aparecen súbitamente de 12 a 48 horas después de la exposición. Los más comunes son diarrea líquida, náuseas, vómitos y calambres estomacales. También puede haber dolor de cabeza y fiebre baja. Generalmente, las personas sanas se recuperan en solo 1 a 3 días, aunque siguen siendo contagiosas durante un tiempo después de que los síntomas desaparecen.

El principal peligro del norovirus es la deshidratación, especialmente en niños y adultos mayores. El tratamiento no requiere medicamentos específicos, sino que se centra en reponer agresivamente los líquidos y electrolitos perdidos con soluciones de rehidratación oral.

Es clave buscar atención médica si los vómitos son muy intensos, la diarrea dura más de dos días, o si aparecen signos de deshidratación grave (como mareos o boca seca).

