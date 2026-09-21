Una falla en la infraestructura de comunicaciones provocó importantes interrupciones en el tráfico aéreo del área triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania. La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó paradas en tierra para vuelos de varios aeropuertos mientras los equipos intentaban solucionar el problema.

Los primeros en quedar bajo las restricciones fueron Newark Liberty, Teterboro y Philadelphia International, alrededor de las 10 a. m. Las órdenes continuaban varias horas después y, en el caso de Newark y Teterboro, se esperaba que permanecieran vigentes al menos hasta las 4:45 p. m.

NBC 4 New York señala que, más tarde, alrededor de la 1 p. m., la FAA incorporó a JFK y LaGuardia a las restricciones. Estas medidas fueron levantadas aproximadamente dos horas después y sustituidas por programas de retrasos en tierra. En ese momento, los retrasos promedio acumulados eran de unos 72 minutos en JFK y 44 minutos en LaGuardia.

Una falla en el sistema de comunicaciones

La FAA identificó inicialmente una “falla de equipos” como la causa de las interrupciones. Su administrador, Bryan Bedford, explicó posteriormente que el origen estaba en un antiguo circuito de Verizon que era compartido por los aeropuertos afectados.

El problema se complicó cuando el sistema intentó cambiar automáticamente al respaldo. Los equipos descubrieron que también había una interrupción en el cable de fibra utilizado como respaldo, en algún punto entre Newark y New Brunswick. Ese cable discurre junto a una línea ferroviaria de Amtrak.

Según la información proporcionada por Verizon, contratistas encargados de trabajos de construcción para Amtrak cortaron el cable de fibra. La compañía sostuvo que sus instalaciones habían funcionado correctamente hasta ese momento y descartó responsabilidad por el incidente.

“Las instalaciones de Verizon funcionaban completamente hasta ese momento. Verizon no tiene ninguna responsabilidad por este incidente”, señaló la compañía en un comunicado. “Inmediatamente desplegamos a nuestros técnicos en el lugar. Nosotros y nuestros socios estamos trabajando activamente para reparar el cable dañado y restablecer la conectividad lo antes posible”.

Newark, Teterboro y Filadelfia fueron los primeros en quedar bajo una orden de parada de vuelos de la FAA, mientras JFK y LaGuardia también registraron restricciones posteriormente. (Foto: Charly Triballeau / AFP)

¿Cuánto tardaría en solucionarse?

Bedford indicó que reparar directamente el cable de fibra habría requerido aproximadamente 13 horas. Por ese motivo, en lugar de esperar a que terminara esa reparación, los equipos decidieron sustituir el circuito afectado para intentar recuperar la conectividad más rápidamente.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, también confirmó en una publicación en X la relación del incidente con los trabajos vinculados a Amtrak. La agencia ferroviaria no había respondido inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre lo ocurrido.

Mientras se mantenían las restricciones, el impacto era visible en las operaciones de Newark. FlightAware, plataforma de seguimiento de vuelos en tiempo real, mostró decenas de aviones esperando en una pista para despegar; posteriormente, los aviones regresaron a sus puertas y la pista quedó sin aeronaves esperando el despegue.

UPDATE: An Amtrak construction crew accidentally cut into a fiber line in New Jersey which caused a telecom outage and forced FAA to pause flights in the Northeast.



Right now:

- Flights are resuming at LGA and PHL

- Flights into EWR, JFK, and Teterboro Airport are paused



This… https://t.co/3CDnTioMv0 — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) September 21, 2026

Hasta hubo bromas en la torre de control

El medio citado informa que, en medio de las interrupciones, una conversación captada en la frecuencia de control de tráfico aéreo incluso incluyó algunas bromas.

Una de ellas preguntaba: “¿Saben cómo se llama un avión de pasajeros que va hacia atrás?”. Después de que alguien respondiera “No”, llegó el juego de palabras: “Una aerolínea en retroceso”.

También hubo otro intercambio humorístico: “¿Por qué expulsaron a la bibliotecaria del avión?”, seguido de la respuesta: “Por exceso de reservas”.

La situación, sin embargo, tuvo consecuencias concretas para miles de pasajeros que enfrentaron esperas y modificaciones en sus vuelos. La duración de las restricciones dependía de la recuperación del sistema de comunicaciones y de la capacidad de los aeropuertos para normalizar sus operaciones.