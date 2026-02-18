Una potente tormenta invernal, conocida como “ciclón bomba”, podría impactar la ciudad de Nueva York este fin de semana y dejar hasta un pie adicional de nieve, según advirtieron meteorólogos. El fenómeno mantiene en alerta a las autoridades y a los residentes por su posible intensidad. De acuerdo con Alex DaSilva, meteorólogo de AccuWeather, si un nor’easter se fortalece cerca de la costa y sigue una trayectoria más al norte, la ciudad podría enfrentar una fuerte nevada a partir de la noche del domingo.

Sin embargo, DaSilva explicó al New York Post que el escenario “más probable” es que la tormenta se intensifique más al sur o al este, lo que limitaría la acumulación de nieve en la ciudad. En ese caso, Nueva York recibiría solo “un par de pulgadas”. “Entre cero y un pie es posible”, señaló el meteorólogo.

Aun así, el peor escenario no está descartado. La ciudad podría recibir entre 6 y 12 pulgadas de nieve, una cifra comparable a la tormenta del 25 de enero, cuando Central Park acumuló 11,4 pulgadas.

El escenario más extremo contempla entre 6 y 12 pulgadas, mientras que el más probable prevé solo algunos centímetros. (Foto: AFP)

“Podría rivalizar con la tormenta del 25 de enero”, afirmó DaSilva. “Sería absolutamente un lunes por la mañana muy complicado para el traslado”, añadió.

Además de la nieve, el posible ciclón bomba podría traer vientos de hasta 40 millas por hora y se espera que el sistema se aleje hacia la tarde del lunes.

Los expertos también alertan por vientos de hasta 40 millas por hora. (Foto: EFE / EPA / SARAH YENESEL)

DaSilva indicó que los pronósticos serán más precisos a partir del jueves, cuando los expertos puedan seguir la trayectoria del nor’easter con mayor claridad.

La tormenta podría afectar una amplia franja del noreste de Estados Unidos, desde Nueva Jersey y Pennsylvania hasta Maine. Todo esto ocurre mientras Nueva York aún lidia con restos de nieve acumulada desde finales de enero, apenas días después de haber despertado el lunes con una nueva pulgada fresca sobre sus calles.

¿Por qué está haciendo tanto frío en Estados Unidos?

El frío extremo que azota a Estados Unidos este 2026 se debe principalmente a una fuerte alteración del vórtice polar, una masa de aire gélido que normalmente permanece atrapada en el Ártico. Este año, un fenómeno de calentamiento súbito en la estratósfera debilitó la “barrera” de vientos que mantiene ese aire frío en el norte, provocando que el vórtice se deforme y se desplace hacia el sur.

Lo anterior permitió que lenguas de aire ártico desciendan directamente sobre gran parte del país, alcanzando incluso estados del sur como Florida y Texas y rompiendo récords de temperaturas bajas.

El frío extremo que azota a Estados Unidos este 2026 se debe principalmente a una fuerte alteración del vórtice polar. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Además, esta situación se ve agravada por una corriente en chorro (jet stream) muy ondulada, que actúa como un tobogán para las tormentas invernales. Al volverse más inestable y lenta, esta corriente atrapa las masas de aire frío sobre regiones específicas por periodos prolongados, generando eventos severos como la reciente tormenta “Fern”.

Aunque pueda parecer contradictorio, muchos científicos señalan que el calentamiento global contribuye a este fenómeno: al derretirse el hielo marino del Ártico, el calor liberado altera los patrones de viento y hace que el vórtice polar sea más propenso a “romperse” y enviarnos su aire congelado.

