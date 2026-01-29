Un nuevo sistema invernal conocido como ciclón bomba (bomb cyclone) se está formando y avanza hacia la ciudad de Nueva York, con la amenaza de traer más nieve y temperaturas aún más bajas durante el fin de semana. Los pronósticos indican que la tormenta llegará la noche del sábado y se mantendrá activa hasta el domingo. Se espera que deje hasta 3 pulgadas adicionales de nieve en una región que todavía intenta recuperarse tras la fuerte nevada de más de un pie registrada entre el domingo y el lunes.

Este tipo de fenómeno, llamado bombogénesis, ocurre cuando una tormenta invernal se intensifica con rapidez generalmente sobre el océano y adquiere gran fuerza en poco tiempo. Además de la nieve, se prevén vientos muy intensos.

Con temperaturas que ya oscilan entre los 14 y 24 grados Fahrenheit, los meteorólogos de AccuWeather advirtieron que la sensación térmica podría descender a un solo dígito e incluso situarse bajo cero.

Aunque el impacto no sería tan severo como el de la reciente tormenta Fern, sí podría provocar vientos intensos y carreteras resbaladizas. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

En conversación con el New York Post, el meteorólogo Matt Benz explicó: “Independientemente de la trayectoria de la tormenta, es probable que el domingo sea un día ventoso, especialmente en la ciudad del este y el sur”.

Sin embargo, aclaró que la situación no sería tan grave como la provocada por la tormenta invernal Fern el fin de semana pasado.

Benz agregó: “Aquí en la ciudad, la nieve puede provocar que las carreteras estén resbaladizas el domingo. A menos que haya un cambio importante en la trayectoria de la tormenta hacia el oeste, no esperamos que las condiciones de viaje sean tan peligrosas como lo fueron el fin de semana pasado aquí en la ciudad. Sin embargo, el clima empeorará al este de la ciudad, en Long Island, donde podrían caer hasta 15 cm de nieve y ventiscas con nieve blanca podrían afectar las bifurcaciones norte y sur”.

En zonas cercanas como Long Island podrían acumularse hasta 6 pulgadas de nieve y registrarse condiciones de ventisca. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

La tormenta comenzaría a disiparse hacia la noche del domingo. Aun así, el frío intenso continuará durante la próxima semana. Apenas se espera que la temperatura supere el punto de congelación por un solo grado el próximo jueves y solo se pronostican algunas nevadas ligeras en los días posteriores.

El fenómeno afectará a buena parte de la Costa Este, desde Carolina del Sur hasta Maine. Ciudades como Boston podrían recibir entre 3 y 6 pulgadas de nieve, mientras que Filadelfia y Washington DC entre 1 y 3.

Todo esto ocurre cuando muchas zonas aún están cubiertas por la nieve dejada por la tormenta Fern, con temperaturas tan bajas que han impedido que el hielo se derrita y con advertencias de que el frío seguirá siendo “excepcionalmente peligroso” en las próximas semanas.

Cómo se forma un ciclón bomba y cuáles son sus efectos

Un ciclón bomba se forma cuando un sistema de baja presión en la atmósfera se intensifica muy rápidamente, lo que significa que la presión central cae de forma abrupta en poco tiempo. Según Britannica, este proceso se llama bombogénesis y ocurre cuando masas de aire muy frío chocan con aire más cálido y húmedo, como ocurre sobre océanos en invierno. Ese choque hace que el aire caliente suba y el frío lo empuje hacia abajo, acelerando la caída de presión en el centro de la tormenta.

Este fenómeno suele desarrollarse en zonas donde hay un fuerte contraste de temperaturas y el jet stream (corriente de viento en altura) ayuda a que la tormenta gane fuerza rápidamente. Cuando la presión baja tanto, el sistema toma energía y se intensifica mucho más de lo habitual para una borrasca normal.

Según HowStuffWorks Science, los efectos de un ciclón bomba pueden ser severos: fuertes vientos cercanos a la fuerza de huracanes, grandes cantidades de nieve o lluvia, temperaturas extremadamente bajas y condiciones peligrosas como tormentas de viento, carreteras resbaladizas, inundaciones costeras y cortes de energía.

Recomendaciones oficiales ante la ola de frío en EE. UU.

Autoridades como FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y el NWS (Servicio Meteorológico Nacional) brindaron una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de la población durante la megatormenta invernal que afecta a Estados Unidos.

La principal recomendación es permanecer dentro de casa y evitar los viajes por carretera a menos que sea una emergencia absoluta. Si debes viajar, es indispensable llevar un kit de emergencia en el vehículo que incluya mantas, cables de arranque, arena o arena para gatos (en caso de quedar atascado), una linterna y el tanque de gasolina lleno.

Dentro del hogar, se recomienda prepararse para cortes de energía. Esto incluye tener suministros de alimentos no perecederos y agua para al menos tres días, así como linternas con baterías adicionales (evitando el uso de velas por riesgo de incendio).

La principal recomendación es permanecer dentro de casa y evitar los viajes por carretera a menos que sea una emergencia absoluta. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Para conservar el calor, se aconseja cerrar las habitaciones que no se utilicen y colocar toallas en las rendijas de las puertas. Si utilizas generadores, las autoridades son enfáticas en nunca utilizarlos en interiores, garajes o cerca de ventanas, debido al alto riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Para proteger la infraestructura de la vivienda, se sugiere dejar los grifos goteando ligeramente para evitar que las tuberías se congelen y estallen.

Finalmente, las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y descargar aplicaciones como la de FEMA para recibir alertas en tiempo real.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!