Las redadas y operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra inmigrantes indocumentados continúan en gran parte de Estados Unidos. Esta vez te traigo la historia de Obed Elias González Morales, un guatemalteco indocumentado de 36 años que vivió un momento de terror mientras disfrutada de un día de pesca con sus hijos en las Islas Hooper, en Maryland. Los agentes lo capturaron el 10 de agosto y, posteriormente, fue deportado y el caso llamó la atención porque fue expulsado del país pese a que un juez federal ya había aprobado una fianza. Aquí los detalles.

Este hombre residía en USA desde 2012 y dos de sus cinco hijos son ciudadanos estadounidenses; sin embargo, un problema migratorio fue la razón por la que terminó esposado luego que los oficiales lo interceptaran.

Esta nueva detención vuelve a estar enmarcada en la ofensiva migratoria de Donald Trump, quien prometió implementar el mayor programa de deportaciones masivas en la historia de EE.UU. Aunque inicialmente fue contemplada para individuos de varios países con antecedentes penales por delitos violentos, también incluye a quienes no tienen papeles para demostrar su permanencia legal en Estados Unidos, tal como informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El hombre guatemalteco fue deportado de Estados Unidos, a pesar de tener una fianza aprobada por un juez federal. (Foto: @univisionnoticias / YouTube)

Fue expulsado pese a tener fianza aprobada

Lo que más afectó a Obed González no fue que los agentes no le explicaron el motivo de su detención, sino que sus hijos presenciaron cómo fue esposado y trasladado por las autoridades. Esto dejó en shock a los menores.

“Ni siquiera me preguntaron qué delito supuestamente había cometido. Simplemente, me llevaron”, declaró a Newsweek. Y es que ellos estaban jugando a la orilla del lago con la intención de “pasar un fin de semana feliz con mi familia. No me di cuenta cuando llegaron hasta que me hablaron por la espalda”.

Tras su arresto, fue trasladado al Centro de Detención del condado de Adams, en Natchez, Mississippi. Fue ahí donde presentó una solicitud de cancelación de deportación mediante el formulario EOIR 42B, recurso al que recurren no residentes para frenar su expulsión; sin embargo, el 9 de agosto había recibido oficialmente la orden de deportación, algo que desconocía.

De sus cinco hijos, dos son ciudadanos estadounidenses. (Foto: @univisionnoticias / YouTube)

El juez Thanos Kanellakos, del Tribunal de Inmigración de Hyattsville aprobó el 15 de agosto una fianza de $15,000 dólares para que pudiera recuperar su libertad mientras continuaba el proceso. Cuando la familia estaba juntando el dinero para pagar el 18 de agosto, el migrante fue deportado a Guatemala un día antes.

“Lo sacaron de su celda el sábado por la noche y lo subieron a un avión con destino a Guatemala el domingo por la mañana”, señaló su abogado Tilman Dunbar Jr.

La defensa sostiene que se trató de una expulsión irregular y que la familia no fue notificada de la audiencia preliminar ni de comparecencia en corte ante de la deportación.

“Ver la cara de mis hijos, la cara de mi esposa, es una imagen que jamás se me borra de la mente. Están traumatizados. No entienden por qué estoy aquí en Guatemala y no con ellos (…) No soy ningún criminal, no le he hecho mal a nadie. Solo quiero estar con mi familia", afirmó González a Univisión Noticias sobre el impacto de esta situación en sus pequeños que continúan en Estados Unidos.

Su esposa también recordó lo que vivieron ese día con sus hijos de 5 y 8 años: “estaban caminando con él y lo arrestaron en frente de ellos. Mis niños corrieron hacia mí, apenas podían ponerse de pie”.

La versión de DHS sobre la deportación de Obed González

Según Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la deportación se dio por la orden emitida el 9 de agosto. En un comunicado indicaron que la fianza no se llegó a pagar y que el detenido estuvo bajo custodia hasta que fue trasladado a Guatemala.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!