Si alguna vez has visto un dron volando sobre tu hogar y tuviste la duda si realmente es legal, entonces te interesará saber al respecto. En este estado, debes saber que existe una normativa diseñada para proteger la privacidad de las familias frente a estos equipos aéreos, pero hay puntos que se deben tener en cuenta. Para conocer más detalles, sigue leyendo este artículo informativo.

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Los Estatutos de Florida, disponibles en The Florida Senate , abordan el uso de drones en el capítulo 934, sección 50. Allí se establece la “Ley de Libertad frente a la Vigilancia Injustificada”, una norma que regula los registros e incautaciones mediante estos dispositivos.

La idea principal de esta legislatura es proteger la privacidad de las familias de Florida frente al uso de drones, especialmente cuando se usan para observar o grabar propiedades privadas.

El estado de Florida sí brinda protección a los residentes en caso los drones vulneren su privacidad. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Funmilola

Qué especifica exactamente la “Ley de Libertad frente a la Vigilancia Injustificada”

De acuerdo al capítulo mencionado, se señala que, por regla general, la policía estatal no tiene la facultad para usar drones con el propósito de recolectar información o pruebas, salvo en las excepciones previstas por la ley.

En esa misma línea, una persona o entidad tiene prohibido utilizar estos equipos con cámara para vigilar una propiedad privada si no existe consentimiento escrito .

La norma no solo protege a los residentes que cuentan con una propiedad privada; también está dirigida para inquilinos, ocupantes, invitados o personas autorizadas. De igual manera, la privacidad no debe ser vulnerada así el dron grabe desde el aire o más allá de los límites del terreno.

En qué situaciones sí se pueden usar drones

Según la ley, la utilización de estos equipos tecnológicos dependerá netamente por razones de seguridad, emergencias, servicios públicos o gestión gubernamental. A continuación, te brindaré una explicación más detallada.

SITUACIÓN PERMITIDA EXPLICACIÓN Amenaza terrorista Se usarán drones si existen informes creíbles de un riesgo alto de ataque terrorista. Orden judicial La policía puede usar un dron si primer consigue un orden de registro firmada por un juez. Emergencia urgente Se usan estos equipos para evitar un peligro de muerte, daños graves o destrucción de evidencia. Búsqueda de personas desaparecidas Se usan drones para localizar a una persona desaparecida. Multitudes de 50 o más personas Se usan drones para obtener una vista aérea para seguridad pública, pero respetando reglas internas y derechos constitucionales. Control de tráfico Se usan drones para manejar o vigilar el tránsito. No puede tomarse imágenes o videos para emitir multas. Escenas de crimen o accidentes Se usan drones para recoger evidencias en una escena de crimen o de un choque de tránsito. Desastres naturales Se usan drones para evaluar daños por inundaciones, incendios forestales u otros desastres. Bomberos y primeros respondedores Persona certificado de bomberos, ambulancias y otros equipos de emergencia tienen autorización. Mapas y entrega de carga Se autoriza mapas aéreos y entregas mediante dron tras cumplir las reglas de la Administración Federal de Aviación. Control ambiente y agrícola Se usan drones para controlar especies invasoras, incendios, enfermedades de plantas o animales, etc. Seguridad de funcionarios electos La policía usa drones como manera de protección de determinados funcionarios.

En situaciones específicas, el dron sí puede ser utilizado con total normalidad en cualquier espacio público. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cuáles son las consecuencias en caso se viole la ley

Si la persona presencia un dron sobre su propiedad privada, puede presentar una demanda civil. En ese sentido, tiene el derecho de solicitar la detección de dicha vigilancia, una orden judicial para evitar que suceda nuevamente, una compensación económica por daños y daños punitivos, entre otras acciones.