Los amantes de los viajes que ya piensan en sumar un nuevo destino a su lista para 2026 pueden poner la mirada en una ciudad europea que vuelve a destacarse a nivel mundial por su atractivo turístico. París fue considerada la ciudad más atractiva para visitar por quinto año consecutivo, según CNN, que cita el Top 100 City Destinations Index 2025 de Euromonitor International. El informe reconoce a la capital francesa como “la ciudad más atractiva del mundo” en 2025, tras un fuerte repunte del turismo. De acuerdo con la consultora, más de 18 millones de visitantes internacionales viajaron a París el último año.

Entre los principales motivos se destacan su sólida infraestructura turística, su vida cultural activa y su enfoque en la sostenibilidad.

Otro factor clave fue la reapertura de la catedral de Notre Dame, cerrada desde el incendio de abril de 2019. El siniestro causó graves daños estructurales, incluido el colapso del techo, y la reconstrucción demandó cinco años de trabajo.

Según CNN, miles de personas participaron en la restauración y muchos de los ciudadanos más ricos de Francia donaron dinero para recuperar el emblemático monumento.

Más de 18 millones de turistas internacionales llegaron a la capital francesa. (Foto referencial: Freepik)

Euromonitor señala que su reapertura, en diciembre de 2024, generó un “importante interés turístico” que impulsó aún más las visitas a la ciudad.

En el ranking global, detrás de París se ubicaron Madrid, Tokio, Roma y Milán. Nueva York fue la única ciudad de Estados Unidos en entrar al top 10 en el sexto lugar, seguida por Ámsterdam, Barcelona, Singapur y Seúl.

Por otro lado, Lisboa también fue noticia en el mundo del turismo. En septiembre, BookRetreats la nombró el destino más feliz para los viajeros, tras analizar factores como luz solar, descanso, alimentación, contacto con la naturaleza y actividad física.

París es destacada por su infraestructura turística, su vida cultural activa y su enfoque en la sostenibilidad. (Foto referencial: Freepik)

Sobre estos criterios, la psicóloga Natalie Dattilo-Ryan afirmó: “Estos químicos influyen en todo, desde el estado de ánimo y el sueño hasta la energía y la digestión”

“Y muchas de las cosas que los desencadenan, como la luz del sol, el movimiento, la comida y el descanso de calidad, suelen ser parte de unas buenas vacaciones, si se elige el destino correcto”, agregó.

Nueva York fue la única ciudad estadounidense presente en el top 10. (Foto referencial: Freepik)

Cuál es la mejor época para visitar París

Según Seine River Cruise, las mejores épocas para visitar París son la primavera (abril a junio) y el otoño (septiembre a octubre). Durante estos meses, el clima es muy agradable con temperaturas que oscilan entre los 10°C y 23°C, lo que permite disfrutar de los jardines en flor o del follaje dorado sin el calor sofocante del verano.

Además, al ser “temporada media”, evitarás las multitudes extremas de julio y agosto y podrás encontrar precios más equilibrados en alojamiento y vuelos.

Si tu prioridad es el ahorro y no te importa el frío, los meses de enero y febrero son ideales, ya que los precios de hoteles y pasajes alcanzan su punto más bajo tras las fiestas navideñas.

Por otro lado, si buscas una experiencia única a pesar de las aglomeraciones, diciembre destaca por su iluminación y mercados navideños.

En cualquier caso, se recomienda evitar los meses de verano si quieres eludir filas de varias horas en los monumentos principales y precios de temporada alta.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí