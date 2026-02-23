Nuevos datos del American Consumer Satisfaction Index (ACSI) revelan cuáles son los supermercados mejor valorados por los consumidores en Estados Unidos. El ranking más reciente coloca a Trader Joe’s en el primer lugar, consolidando su estatus de favorito entre los compradores. La cadena obtuvo una puntuación de 86 sobre 100, superando por un margen estrecho a Publix, que alcanzó 84. En la edición de 2025, ambas marcas habían empatado en la cima.

El estudio evalúa a las tiendas en múltiples aspectos clave para la experiencia del cliente. Entre los factores analizados se encuentran la calidad y frescura de carnes y productos agrícolas, la rapidez en las cajas, así como el orden y la limpieza de los locales. Estos criterios permiten medir no solo precios, sino también el servicio y la comodidad al comprar.

El ACSI realiza este seguimiento de manera anual desde 1994. Para la edición más reciente, la organización encuestó a cerca de 31,000 compradores en todo el país. Con base en esas respuestas, se elaboró una lista que compara a las principales cadenas y a otros supermercados más pequeños.

Trader Joe’s superó por poco a Publix tras un empate registrado el año anterior. (Foto: AFP)

En el ranking general, después de Trader Joe’s y Publix aparecen H-E-B (83), Sam’s Club (82) y Aldi, Costco y Whole Foods, todas con 81 puntos. Un escalón más abajo se ubican otros supermercados pequeños, ShopRite y Target, con 79.

En el grupo medio aparecen Ahold Delhaize, Kroger, Meijer, Save A Lot y Wegmans, todos con 78 puntos. Más abajo se sitúan BJ’s Wholesale Club (77), Hy-Vee (76), Walmart (75), Albertsons Companies (74) y Giant Eagle (73).

El informe también advierte una caída general en la satisfacción de los clientes. El puntaje promedio del sector bajó 1% y se ubicó en 78, según el estudio minorista de 2026.

El estudio muestra una leve caída general en la satisfacción de los clientes, en medio de inflación y fuerte competencia. (Foto: Publix / Facebook)

Cadenas como Walmart, Albertsons y Giant Eagle quedaron por debajo del promedio, mientras que Save A Lot mostró una mejora notable y H-E-B avanzó ligeramente. Wegmans registró el descenso más pronunciado del año.

Por regiones, los consumidores del noreste del país se mostraron menos satisfechos que los de otras zonas.

La investigación revela qué cadenas mejoraron su desempeño y cuáles registraron los mayores descensos. (Foto: AFP)

El ACSI atribuye este resultado a la presión de los precios inflacionarios y a una competencia cada vez más intensa.

En contraste, el informe destaca que la popularidad de Trader Joe’s se explica por su expansión nacional sostenida sin descuidar la experiencia del cliente, mientras que Save A Lot mejoró gracias a cambios operativos significativos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!