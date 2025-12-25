La aplicación de seguimiento de vuelos Flighty analizó información de unos 22 millones de vuelos, lo que equivale a 78 millones de horas de viaje aéreo, obteniendo resultados que dejaron cifras llamativas sobre los retrasos de viajes comerciales. El estudio ofrece un panorama claro de cuáles aerolíneas y aeropuertos generan más demoras para los pasajeros.

Según explicó Travel & Leisure, para este análisis se consideró que un vuelo estaba retrasado cuando llegaba 15 minutos o más después del horario previsto. Con ese criterio, Flighty elaboró un ranking tanto de aerolíneas estadounidenses como internacionales.

En Estados Unidos, Frontier Airlines encabezó la lista de retrasos: el 28% de sus vuelos llegó tarde. En segundo lugar se ubicaron JetBlue y Southwest, ambas con demoras en el 25% de sus operaciones. Más atrás quedaron American Airlines, con el 24%, y Alaska Airlines, con el 23% de sus vuelos fuera de horario.

Algunas compañías registraron demoras en más de una cuarta parte de sus operaciones. (Foto: AFP)

A nivel internacional, el panorama fue aún más complicado. De acuerdo con Thrifty Traveler, Ryanair, easyJet y Air France registraron los peores números en 2025, con 29% de vuelos retrasados, una cifra superior incluso a la de las aerolíneas estadounidenses con más demoras.

En promedio, los retrasos en todo el mundo duraron 23 minutos. En total, los pasajeros perdieron 3.9 millones de horas debido a vuelos demorados. Solo el tiempo que las personas pasaron esperando a que los aviones despegaran sumó 1.4 millones de horas, lo que equivale a 164 años acumulados de espera.

Entre las causas más comunes de los retrasos se encuentran puertas de embarque no disponibles, congestión en las pistas de rodaje, aviones obligados a dar vueltas antes de aterrizar, filas para despegar, problemas con tripulación o equipos y condiciones meteorológicas adversas.

A nivel global, los pasajeros perdieron millones de horas debido a vuelos retrasados y largas esperas antes del despegue. (Foto: Joseph Prezioso / AFP)

A esto se sumó, durante el otoño, el impacto del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, que provocó mayores tiempos de espera en los controles de seguridad de la TSA.

Por último, los problemas no se limitan a las aerolíneas. Un estudio de la empresa australiana iSelect calificó a Newark Liberty International Airport (EWR) como el aeropuerto más estresante del mundo, teniendo en cuenta retrasos, cancelaciones, tiempos de seguridad, check-in y manejo de equipaje.

Le siguieron el aeropuerto de Lisboa, Manchester en el Reino Unido, y luego JFK en Nueva York y O’Hare en Chicago, completando el top cinco.

Un estudio independiente señaló a varios aeropuertos como los más estresantes para los viajeros. (Foto: AFP)

Cuáles son los aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros en el mundo

Aeropuerto de Atlanta Hartsfield-Jackson (EE. UU.): Aproximadamente 108 millones de pasajeros al año, siendo el centro de conexión más importante de Norteamérica.

Aeropuerto Internacional de Dubái (EAU): Alrededor de 92 millones de pasajeros, consolidado como el líder mundial en tránsito de viajeros internacionales.

Aeropuerto de Dallas/Fort Worth (EE. UU.): Cerca de 88 millones de pasajeros anuales, funcionando como un eje masivo de vuelos domésticos e internacionales.

Aeropuerto de Londres-Heathrow (Reino Unido): Aproximadamente 84 millones de pasajeros, manteniéndose como la principal puerta de entrada a Europa.

Aeropuerto de Tokio-Haneda (Japón): Unos 83 millones de pasajeros, destacando por ser la terminal con mayor actividad en el continente asiático.

Aeropuerto de Estambul (Turquía): Alrededor de 80 millones de pasajeros, gracias a su ubicación estratégica que une tres continentes.

