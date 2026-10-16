Nueva York se prepara para un cambio brusco del tiempo entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre, con lluvias, viento y un descenso de las temperaturas que obligará a sacar una chaqueta más abrigada antes de salir de casa. Quienes trabajen el sábado, esperen el bus temprano o tengan una salida familiar encontrarán condiciones muy diferentes a las del día anterior: en NYC, las máximas pasarían de unos 74 °F a cerca de 52 °F. Más al norte, en las mayores elevaciones del estado, el ingreso de aire canadiense podría dejar los primeros copos de la temporada, según los pronósticos de AccuWeather y del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS).

La posibilidad de nieve se concentra en las zonas altas de los Adirondacks, no en la ciudad. Para los cinco boroughs, el escenario contempla precipitaciones el viernes y una jornada bastante más fría después, sin nevadas previstas en la información consultada.

Hay mucha expectativa por conocer cuándo llegará la primera nevada de la temporada en Nueva York (Foto: AFP)

¿DÓNDE PODRÍA NEVAR EN NUEVA YORK ESTE FIN DE SEMANA?

Las mayores elevaciones de los montes Adirondack, al norte del estado, presentan las principales posibilidades de recibir algunos copos. AccuWeather anticipa un episodio limitado, con una eventual capa ligera sobre el césped en puntos elevados, pero sin acumulaciones importantes.

Según informó el Rochester Democrat and Chronicle, que cita al NWS, las máximas del sábado 17 de octubre rondarían los 35 °F (2 °C) en comunidades como Saranac Lake, Tupper Lake y Lake Placid. Durante la noche, ciertos sectores montañosos podrían bajar hasta poco más de 20 °F, aproximadamente -6 °C.

Eso no significa que todas esas localidades vayan a amanecer cubiertas de blanco. La altitud será decisiva: mientras las cumbres podrían registrar precipitaciones invernales, en buena parte del territorio predominarán las lluvias. Una escapada hacia esa región tendrá, por tanto, condiciones distintas de una salida por Manhattan, Queens o el Bronx.

ASÍ ESTARÁ EL TIEMPO EN NYC DEL VIERNES 16 AL DOMINGO 18 DE OCTUBRE

En la ciudad, el contraste más marcado llegará después del paso del frente. AccuWeather prevé una máxima de 74 °F para el viernes y de 52 °F durante el sábado, una diferencia de 22 grados Fahrenheit en apenas una jornada. Hacia el domingo, los termómetros subirían a 58 °F.

Daily Voice, que recoge el pronóstico del NWS, señala que las lluvias comenzarían hacia la noche del jueves y continuarían durante la jornada siguiente. Posteriormente, aumentará el viento e ingresará la masa de aire más fría.

Día Pronóstico para la ciudad de Nueva York Temperatura máxima aproximada Viernes 16 de octubre Lluvias y posibilidad de alguna tormenta aislada antes del paso del frente. 74 °F (23 °C) Sábado 17 de octubre Ambiente mucho más frío y ventoso. Sin nieve prevista. 52 °F (11 °C) Domingo 18 de octubre Regreso del sol y recuperación parcial de las temperaturas. 58 °F (14 °C)

Fuentes: AccuWeather para las temperaturas; Daily Voice y Rochester Democrat and Chronicle para las condiciones previstas y los reportes atribuidos al NWS. Los valores pueden cambiar con las actualizaciones.

El descenso se notará en actividades tan cotidianas como hacer las compras, caminar hasta el subway o acompañar a los niños a sus compromisos deportivos. La ropa que resulte suficiente durante la tarde del viernes podría quedarse corta a la mañana siguiente, especialmente por las ráfagas.

Para una visita familiar en Washington Heights, una salida a comer en Jackson Heights o un paseo por el parque, la principal preocupación será el ambiente fresco, no una nevada. Conviene distinguir las previsiones de las montañas del norte de aquellas correspondientes a las calles de NYC.

¿QUÉ SE ESPERA EN BUFFALO, ROCHESTER Y OTRAS ZONAS DEL ESTADO?

El sistema también afectará al oeste y al norte, aunque con diferencias según la ubicación. Las precipitaciones invernales tienen mayores posibilidades en sectores elevados; para los principales centros urbanos, el escenario descrito apunta sobre todo a lluvias y bajas temperaturas.

Buffalo y Rochester: el Rochester Democrat and Chronicle informa que las máximas del sábado quedarían ligeramente por debajo de 50 °F (10 °C), mientras las mínimas rondarían los 35 °F (2 °C). En ambas ciudades resulta más probable la lluvia asociada al efecto de los lagos que una nevada.

Saranac Lake, Tupper Lake y Lake Placid: los termómetros alcanzarían alrededor de 35 °F (2 °C) durante esa jornada, de acuerdo con las previsiones del NWS citadas por el diario.

Zonas altas de los Adirondacks: presentan la principal posibilidad de registrar copos, con acumulaciones limitadas, si llegan a producirse.

Ciudad de Nueva York y alrededores: se anticipa un descenso marcado de las temperaturas, pero no nieve en el pronóstico consultado.

Quienes planeen viajar al interior deberán revisar las condiciones del destino concreto. La información de Central Park no representa lo que puede ocurrir en Lake Placid ni en una carretera de montaña.

¿CUÁNDO SUELE CAER LA PRIMERA NIEVE EN NUEVA YORK?

Ver algunos copos no equivale a registrar una nevada medible. Además, el calendario cambia considerablemente dentro del estado: las comunidades septentrionales suelen recibirla antes que NYC y Long Island. El Rochester Democrat and Chronicle publicó las siguientes fechas promedio, a partir de datos atribuidos al Servicio Meteorológico Nacional.

Localidad Fecha promedio de la primera nevada medible Saranac Lake 23 de octubre Binghamton 1 de noviembre Syracuse 5 de noviembre Buffalo 8 de noviembre Rochester 8 de noviembre Albany 16 de noviembre Poughkeepsie 30 de noviembre Central Park, ciudad de Nueva York 7 de diciembre Islip, Long Island 14 de diciembre

Fuente: Rochester Democrat and Chronicle, con datos atribuidos al NWS. Son promedios históricos, no predicciones para este año.

Estas diferencias permiten poner el episodio en contexto: que aparezcan precipitaciones invernales en los Adirondacks durante octubre no implica que estén por llegar a los cinco boroughs. En Central Park, la fecha habitual de la primera acumulación medible se sitúa varias semanas después.

La ciudad de Nueva York se caracteriza por albergar nieve durante el invierno, pero para que llegue la primera tormenta habrpa que esperar un poco más (Foto: AP)

¿QUÉ REVISAR ANTES DE SALIR ESTE FIN DE SEMANA?

El principal cambio para quienes permanezcan en NYC será pasar de un viernes relativamente templado y lluvioso a un sábado frío y ventoso. Para los viajeros que se dirijan al interior, también cobrarán importancia las mínimas nocturnas y las posibles heladas.

Revisar el pronóstico de cada localidad: especialmente si el recorrido incluye distintas regiones del estado.

Tener una chaqueta a mano: el descenso térmico y las ráfagas harán más incómodas las esperas al aire libre.

Manejar con precaución cuando llueva: AccuWeather advierte, según Daily Voice, que las hojas mojadas pueden complicar la circulación.

Proteger las plantas sensibles: las comunidades del interior y los sectores elevados presentan mayor riesgo de alcanzar valores cercanos o inferiores al punto de congelación.

Consultar las actualizaciones del NWS antes de viajar: sobre todo si el destino está en los Adirondacks u otra zona montañosa.

El domingo comenzaría a mejorar el panorama, aunque la recuperación será parcial. AccuWeather sitúa la máxima de NYC en 58 °F (14 °C), todavía por debajo del valor previsto para el viernes. Para el lunes y el martes, su pronóstico apunta a un ascenso gradual, con registros de 63 °F y 65 °F, respectivamente.