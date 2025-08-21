Lo que comenzó como un viaje de trabajo en Michigan se convirtió en una pesadilla para una familia del área de Chicago. El 28 de mayo, Sergio Serna Ramírez y su esposa Kristina viajaban para supervisar obras de construcción de su pequeño negocio, cuando un giro equivocado los llevó cerca de la frontera con Canadá. Allí, ambos fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Kristina, ciudadana estadounidense, recuperó la libertad tres días después. Sin embargo, casi tres meses más tarde, Sergio continúa en el centro de detención del condado de Monroe, en las afueras de Detroit, bajo custodia de ICE.

“Hemos seguido cada ley, hemos pasado cada obstáculo y ahora nuestras vidas se están desmoronando por haber tomado un giro equivocado”, declaró Kristina a ABC7 Chicago, quien asegura que las autoridades le dijeron inicialmente que su esposo sería liberado en 48 horas.

La familia asegura que ICE mantiene al comerciante en detención pese a tener solicitudes migratorias en curso. | Crédito: YouTube / ABC 7 Chicago

La angustia de la familia ha ido en aumento. “Mi esposo no es un asesino, no es un criminal. Es una persona muy amorosa y buena”, agregó Kristina. “Estoy indignada por la injusticia. Es simplemente incorrecto que lo tengan ahí”.

Un caso con implicaciones migratorias

Sergio Serna Ramírez lleva más de dos décadas residiendo en Chicago. Su familia señala que tiene una solicitud pendiente de visa U y también es elegible para la residencia permanente a través de su matrimonio con Kristina. Pese a ello, permanece bajo custodia y a la espera de una audiencia que podría terminar en una orden de deportación.

Su abogado confirmó que el caso tendrá una audiencia final la próxima semana. Mientras tanto, la familia, junto con líderes comunitarios, exige su liberación inmediata bajo un permiso humanitario.

Líderes comunitarios exigieron a ICE la liberación inmediata de Sergio, calificando el caso como una injusticia. | Crédito: YouTube / ABC 7 Chicago

“Se trata de una tragedia humana que refleja cómo un sistema se ha descontrolado”, expresó Ed Yohnka, director de Comunicaciones y Políticas Públicas de la ACLU de Illinois. En la misma línea, el concejal Byron Sigcho-López sostuvo: “Estamos aquí para exigir su liberación inmediata, porque su detención es injusta”.

Kristina admite que los últimos meses han sido devastadores. “Sin él, estoy con el corazón roto. Estoy destrozada. Es totalmente injusto”, dijo conmovida. Pese al dolor, insiste en que no se rendirá hasta lograr que su esposo vuelva a casa.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!