Recientemente, se han documentado casos de inmigrantes que terminan arrestados por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de asistir a sus respectivas citas migratorias . En esta ocasión, te quiero compartir el caso de un ciudadano de Nicaragua que experimentó esta difícil situación, pero afortunadamente logró salir en libertad gracias a la interposición de un recurso legal.

Este joven, quien no se reveló su identidad, se presentó a la corte migratoria como parte de su proceso de asilo con la esperanza de regularizar su documentación para mantenerse en Estados Unidos, pero dicho día fue el inicio de una pesadilla que le dejó secuelas psicológicas.

Él, sin poder controlar el movimiento de sus piernas, cuenta que estuvo recluido en un centro de detención durante 5 días. Quizás consideres que es poco tiempo a comparación de otros casos que duraron semanas o meses, pero este corto periodo para este hombre fue “eterno”.

“Pasamos un encierro. Ahí llegamos a tener un gran trastorno mental. No teníamos dónde dormir, no teníamos comida. Simplemente, nos daban una manzana y una botella de agua”, declaró a Univision 14 Área de la Bahía.

El ciudadano de Nicaragua no quiso revelar su identidad por temor a nuevamente ser detenido. (Crédito: Univision 14 Área de la Bahía / YouTube)

El nicaragüense confirmó lo que muchos inmigrantes detenidos habían denunciado durante su reclusión: vivieron con las luces encendidas las 24 horas del día. Además, tuvo muchas dificultades para comunicarse con sus familiares, ya que, según señala, les brindan un tiempo corto y suelen costar aproximadamente US$ 60.

“Hay personas que incluso pierden la comunicación con sus familiares porque la primera llamada que les dan son solamente 20 segundos. No hay chance de decir nada”, dijo.

El joven afirma que las luces permanecen encendidas durante las 24 horas del día en el centro de detención que estuvo. (Crédito: Univision 14 Área de la Bahía / YouTube)

Un habeas corpus lo salvó de ser deportado

Pese a esta mala experiencia que vivió durante su etapa como recluso, su abogado Julio Ramos logró su libertad tras presentar un habeas corpus en la corte. El letrado indicó que la detención de este joven no debió pasar, pues contaba con un caso de asilo afirmativo y un permiso de trabajo en Estados Unidos.

“La Corte reconoció que había pagado sus impuestos. Eso fue clave para establecer que esta persona tenía lazos a la comunidad y merecía protecciones constitucionales”, señaló el abogado Ramos.

El abogado Julio Ramos consiguió la libertad de su cliente mediante un habeas corpus. (Crédito: Univision 14 Área de la Bahía / YouTube)

Respecto al habeas corpus, el representante legal de este joven lo describió como un recurso legal que permite cuestionar una detención ante un juez federal. Suele ser viable en distintos casos, inclusive si un inmigrante cuenta con antecedentes criminales.

Si bien ahora se encuentra en libertad, este joven afirma que aún sigue sintiendo temor de ser nuevamente arrestado por los agentes migratorios. No desea vivir esta experiencia traumática por segunda vez.

