El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) acusó a un hotel de la cadena Hilton de cancelar reservas hechas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Minnesota. La denuncia fue difundida públicamente por la agencia federal a través de un comunicado. Según el DHS, el lunes 5 de enero el hotel habría rechazado alojar a un grupo de agentes que intentaron reservar habitaciones usando correos electrónicos oficiales del gobierno y tarifas gubernamentales.

En una publicación en la red social X, la agencia afirmó que la cadena hotelera “lanzó una campaña coordinada en Minneapolis para NEGARSE a prestar servicio a las fuerzas del orden del DHS”.

“Cuando los agentes intentaron reservar habitaciones usando correos oficiales del gobierno y tarifas gubernamentales, Hilton Hotels canceló MALICIOSAMENTE sus reservas”, señaló el DHS en su mensaje.

La agencia fue más allá y cuestionó públicamente a la empresa: “Esto es INACEPTABLE. ¿Por qué Hilton Hotels se pone del lado de asesinos y violadores para socavar e impedir deliberadamente que las fuerzas del orden del DHS cumplan su misión de hacer cumplir nuestras leyes migratorias?”.

La denuncia fue difundida públicamente por el DHS, que calificó la decisión como inaceptable y contraria a su labor de control migratorio. (Foto: @DHSgox / X)

El DHS también compartió capturas de correos electrónicos que, según la agencia, fueron enviados por la administración del hotel a los agentes de ICE.

En uno de esos mensajes se indicaba que el hotel había “detectado un aumento de reservas gubernamentales realizadas hoy que correspondían al DHS, y no estamos permitiendo que agentes de ICE ni de inmigración se alojen en nuestra propiedad”.

Ante la polémica, un portavoz de Hilton aclaró en un comunicado enviado a la revista People que el hotel involucrado es de propiedad y operación independiente, y que “estas acciones no reflejan los valores de Hilton”.

“Hemos estado en contacto directo con el hotel y se han disculpado por las acciones de su equipo, que no estuvieron en línea con sus políticas”, señaló el vocero. “Han tomado medidas inmediatas para resolver el problema y están contactando a los huéspedes afectados para asegurarse de que sean alojados. La posición de Hilton es clara: nuestras propiedades están abiertas para todos y no toleramos ninguna forma de discriminación”.

Por su parte, Everpeak Hospitality, la empresa operadora del hotel, emitió un comunicado separado en el que aseguró haber “actuado con rapidez para abordar este asunto, ya que no es coherente con nuestra política de ser un lugar acogedor para todos”.

“Estamos en contacto con los huéspedes afectados para garantizar que reciban alojamiento”, indicó la compañía. “No discriminamos a ningún individuo ni agencia y pedimos disculpas a los afectados. Estamos comprometidos con recibir a todos los huéspedes y operar de acuerdo con los estándares de la marca y las leyes aplicables”.

El episodio ocurre en un contexto de mayor actividad migratoria en la región. De acuerdo con The New York Times, la administración de Donald Trump lanzó una operación de control migratorio dirigida a inmigrantes somalíes indocumentados en el área de Minneapolis–St. Paul.

En diciembre, la portavoz del DHS Tricia McLaughlin declaró al diario: “Lo que convierte a alguien en objetivo de ICE no es su raza o etnia, sino el hecho de que se encuentre en el país de manera ilegal”.

La polémica surge en medio de una operación migratoria del gobierno federal en el área de Minneapolis–St. Paul. (Foto: Adam GRAY / AFP)

Qué está haciendo la ciudad de Minneapolis ante los operativos migratorios de ICE

La ciudad de Minneapolis reafirmó su compromiso con la protección de todos sus residentes y negocios, independientemente de su estatus migratorio, ante el incremento de las acciones federales.

Entre las medidas más recientes, el alcalde firmó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de estacionamientos y rampas municipales para operativos de cumplimiento de leyes de inmigración civil.

En el ámbito de la seguridad pública, la Policía de Minneapolis mantiene una política de no intervención en asuntos de inmigración civil, centrando sus esfuerzos exclusivamente en la seguridad ciudadana y el combate a delitos violentos o trata de personas.

La ordenanza de separación garantiza que los funcionarios no pregunten por el estatus migratorio de las personas a menos que la ley lo exija estrictamente, permitiendo que las víctimas de delitos busquen ayuda sin temor y puedan, en ciertos casos, acceder a protecciones como las visas U o T.

La administración local destaca que no participa en operativos federales y, por tanto, no puede confirmar rumores sobre dichas acciones, instando a la población a confiar solo en información veraz.

Para fortalecer a las comunidades latinas y somalíes, que se han visto afectadas por el miedo a las políticas federales, la ciudad ofrece recursos prácticos y asesoría legal.

se habilitaron clínicas legales gratuitas con abogados especializados y se puso a disposición la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados mediante el 311 o el 612‑673‑3129.

Además, para los dueños de negocios y propiedades privadas, la ciudad provee diseños de señalización y afiches que permiten marcar áreas no públicas, ayudando a limitar legalmente el uso de sus espacios para operativos de inmigración civil bajo su propia responsabilidad.

