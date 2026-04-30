Si resides en el estado de Wisconsin, debes saber que existe una carretera que suele ser un dolor de cabeza para muchos conductores, ya que rompe los estándares habituales de tránsito. Aunque la mayoría de sus rutas mantiene una velocidad que permite a cualquier vehículo desplazarse sin dificultades, existe un camino que suele generar curiosidad, ya que es necesario conducir a 17.3 mph (27.8 km/h) . ¿De cuál se trata y por qué las autoridades fijaron esta cifra tan exacta? Te invito a que sigas leyendo los siguientes párrafos para que tengas más información.

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La vía donde se ha establecido dicho límite de velocidad está en la planta de reciclaje y gestión de residuos sólidos del condado de Outagamie, Wisconsin, así lo informó el medio Kxan .

Según lo señalado por los funcionarios del Departamento de Reciclaje y Residuos Sólidos de este condado mediante un post en su cuenta oficial de Facebook , se trata de un acción que sí tendrá un efecto positivo para los conductores y cualquier transeúnte.

Este nuevo límite de velocidad se impuso en la planta de reciclaje y gestión de residuos sólidos del condado de Outagamie. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Sucede que, al establecer 17.3 mph como velocidad máxima, ocasionará que las personas al volante les parezca irreal lo que visualizan en dicha señal de tránsito; de esa manera, se detendrán y acatarán para evitar cualquier tipo de infracción.

Es importante mencionar que en los exteriores del centro de reciclaje y gestión de residuos circulan transportistas, contratistas y residentes de la zona. Entonces, este límite de velocidad se trataría de una medida para evitar accidentes fatales.

“Queremos que todas las personas tengan una visita segura y regresen a casa sin problemas al final del día. ¡Gracias por colaborar para mantener nuestras instalaciones seguras", se lee en la publicación realizada por parte del centro.

La medida pretende reducir considerablemente los accidentes de tránsito en las vías aledañas de este centro. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Puede funcionar esta medida en la planta de reciclaje y gestión de residuos sólidos del condado de Outagamie?

De acuerdo al Departamento de Transporte de Colorado, reducir el límite de velocidad no es suficiente para evitar accidentes de tránsito en las carreteras; es necesario recurrir a otras estrategias para reducir los índices de infracciones.

Expertos en materia de tránsito consideran que las modificaciones en el diseño vial, tales como la instalación de rotondas, badenes o la ampliación de aceras son más efectivas que un reemplazo de señales de tránsito.

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