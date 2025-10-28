El reconocido meteorólogo cubano José Rubiera lanzó una alerta contundente sobre el avance del huracán Melissa, al que describió como un “gigantesco y monstruoso huracán de categoría 5” que ya amenaza con impactar directamente el oriente de Cuba.

En su más reciente parte, difundido a través de su canal de YouTube, Rubiera explicó que Melissa está pasando por Jamaica con vientos sostenidos de 270 km/h y rachas superiores a 300 km/h, presentando un ojo pequeño y extremadamente bien definido de unos 16 kilómetros de diámetro.

Imagen satelital del huracán Melissa al sureste de Jamaica el 28 de octubre de 2025, horas antes de su esperado impacto con lluvias e inundaciones devastadoras. | Crédito: AFP

Según el especialista, el sistema muestra una estructura “prácticamente perfecta”, con intensa actividad convectiva y una organización excepcional que consolidó su fuerza durante la madrugada.

“Es peligrosísimo”, subrayó Rubiera, al advertir que el ciclón golpeará el oriente de Cuba entre la noche del martes y la madrugada del miércoles como un huracán de gran intensidad, posiblemente de categoría 4 o 3.

Las autoridades coordinan la evacuación de miles de familias hacia refugios y viviendas solidarias para reducir riesgos ante el paso del huracán. | Crédito: AFP

Un rumbo preocupante hacia el oriente cubano

El meteorólogo detalló que, tras cruzar lentamente Jamaica, Melissa podría ser capturada por una vaguada que la haría acelerar su trayectoria hacia el oriente cubano, afectando principalmente las provincias de Granma, Holguín y Santiago de Cuba. Posteriormente, saldría al mar rumbo a las Bahamas orientales, ya con cierto debilitamiento hacia el jueves.

Según Rubiera, los modelos de pronóstico mantienen una alineación notable sobre el oriente de la isla, coincidiendo con la trayectoria oficial del Centro Nacional de Huracanes (NHC). Sin embargo, advirtió que no debe seguirse “la línea del medio” del cono, ya que un ligero desplazamiento podría desplazar todo el campo de vientos hacia el oeste e incluso afectar a Camagüey.

“Todo huracán de gran intensidad es extremadamente peligroso, sea categoría 3 o 4. Puede generar tornados, actividad eléctrica, marejadas, deslizamientos... cualquier fenómeno extremo puede ocurrir dentro de un huracán”, enfatizó el experto.

El huracán Sandy marcó un antes y un después en la historia de desastres naturales en Cuba. | Crédito: AFP

Lluvias, marejadas y tornados: los riesgos inmediatos

Rubiera hizo especial hincapié en que la lluvia será uno de los mayores peligros asociados al paso de Melissa. Alertó sobre inundaciones urbanas y rurales, deslizamientos de tierra en zonas de ladera y una marejada ciclónica significativa, con oleaje violento y sobre-elevación del nivel del mar, lo que podría volver intransitable toda franja costera del oriente cubano.

Además, recordó que las bandas espirales del huracán pueden contener rayos y tornados, y que los vientos tienden a intensificarse en pisos altos de edificios o zonas elevadas, como montañas y lomas. Por ello, instó a la población a buscar edificaciones sólidas o albergues seguros, y a evitar permanecer cerca de las costas.

Las autoridades comparan el actual peligro con el impacto que dejó el huracán Sandy en 2012. | Crédito: AFP

“Hay que prepararse muy bien”

El especialista insistió en que las familias que viven en zonas bajo alarma ciclónica deben culminar sus preparativos cuanto antes y priorizar la protección de la vida humana.

“Hay que prepararse muy bien”, advirtió Rubiera, quien aseguró que habrá nuevas actualizaciones en las próximas horas conforme se confirme el rumbo acelerado de Melissa hacia el archipiélago cubano.

