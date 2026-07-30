Pagar con tarjeta, teléfono o reloj inteligente se ha convertido en una práctica habitual para millones de personas en Estados Unidos; sin embargo, todavía hay quienes prefieren usar efectivo o dependen de él para realizar sus compras diarias. Esto suele generar una duda frecuente: ¿puede un negocio negarse a aceptar billetes y monedas como forma de pago en el estado de Florida?

La respuesta, en la mayoría de los casos, es no. En Florida no existe una ley estatal que obligue a los comercios privados a aceptar efectivo. Miami Herald señala que, aunque el dinero en efectivo es considerado “moneda de curso legal” por la Reserva Federal de Estados Unidos, la legislación federal tampoco exige que los negocios acepten billetes o monedas para completar una venta.

De hecho, la propia Reserva Federal señala que “las empresas privadas son libres de establecer sus propias políticas sobre si aceptan efectivo, salvo que exista una ley estatal que disponga lo contrario”.

Por ese motivo, algunos establecimientos pueden optar por recibir únicamente pagos con tarjeta, aplicaciones móviles u otros métodos electrónicos.

La excepción en Florida está en Miami-Dade

Aunque esta es la regla general en el estado, el Condado de Miami-Dade cuenta con una normativa diferente. Desde 2022, una ordenanza local prohíbe que los comercios que venden bienes o servicios al público rechacen el efectivo como método de pago.

Según el condado, los consumidores que encuentren un negocio que no acepte efectivo pueden presentar una denuncia ante la División de Protección al Consumidor.

Además, la normativa contempla multas de hasta 1.000 dólares para los establecimientos que rechacen pagos en efectivo con billetes de 20 dólares o menos, aunque la primera infracción suele recibir una advertencia.

La principal excepción es el Condado de Miami-Dade, donde una ordenanza exige recibir efectivo y contempla multas para quienes lo rechacen. (Foto referencial: Freepik)

¿Por qué se aprobó esta medida?

El comisionado René García, impulsor de la ordenanza, explicó que el objetivo era proteger a quienes todavía dependen del efectivo para sus compras diarias.

“Quiero asegurarme de que nuestros residentes tengan la opción de utilizar la moneda de curso legal de nuestro país. Además, garantiza que todas las personas, incluidos los adultos mayores, las personas de bajos ingresos y las personas con discapacidad, sigan teniendo acceso a eventos y parques”, declaró el comisionado.

La medida también busca evitar que ciertos sectores de la población queden excluidos del sistema económico.

Un informe del Pew Research Center publicado en 2022 concluyó que las personas con menores ingresos utilizan efectivo con mayor frecuencia que quienes tienen mayores recursos, ya que obtener una tarjeta bancaria puede requerir documentos y requisitos que no todos pueden cumplir.

¿Qué negocios sí pueden rechazar efectivo?

Es importante señalar que la ordenanza de Miami-Dade también establece varias excepciones.

Por ejemplo, las ventas que no se realizan de manera presencial, como las transacciones electrónicas, no están obligadas a aceptar efectivo.

Tampoco aplica a clubes mayoristas que operan mediante membresías ni a determinados servicios profesionales, entre ellos contadores, arquitectos, abogados, ingenieros, asesores financieros, agentes de seguros, diseñadores de interiores y desarrolladores de software.

Un proyecto para ampliar esta obligación al resto del estado fue presentado, pero no consiguió avanzar en la Legislatura. (Foto referencial: Freepik)

Florida intentó ampliar la medida, pero no prosperó

Tras el crecimiento de los pagos sin contacto durante la pandemia, algunos legisladores intentaron extender esta protección a todo el estado.

El medio citado señala que, en 2023, el senador estatal Shevrin Jones presentó un proyecto de ley para exigir que ciertos negocios aceptaran efectivo.

El legislador argumentó que muchas personas siguen sin tener acceso a aplicaciones de pago o servicios bancarios.

“Tenemos que entender que también hay personas que no pueden participar en la economía si ahora decimos que no se acepta efectivo”; sin embargo, la propuesta no logró ser aprobada durante la sesión legislativa de 2024.