Un perro se convirtió en un héroe inesperado durante la búsqueda de un niño de 3 años desaparecido en un vecindario de Kentucky, Estados Unidos. Imágenes de una cámara corporal policial muestran cómo el animal llamó la atención de los agentes y los guió directamente hasta el menor. El hecho ocurrió el 7 de enero, cuando el oficial Josh Thompson, del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville, participaba en el operativo de búsqueda.

Mientras recorrían la zona, un perro mestizo de collie apareció de repente y comenzó a ladrar insistentemente frente a los agentes.

En el video publicado por la estación de policía, Thompson admitió que al principio desconfió del animal, ya que no lo reconocía pese a patrullar con frecuencia el área; sin embargo, el perro no se alejaba y seguía ladrando como si intentara comunicar algo importante, hasta que el oficial decidió prestarle atención.

El oficial Josh Thompson contó que, durante el operativo, el animal apareció de repente y comenzó a ladrar insistentemente frente a los agentes. (Foto: Louisville Metro Police Department / Facebook)

“Hey, vamos a encontrar a este niño”, le dijo Thompson al perro, quien de inmediato corrió hacia un patio trasero. “En ese momento pensé: ‘El niño está en el patio’”, explicó el oficial.

Al inspeccionar el lugar, el perro volvió a acercarse y condujo a los agentes hasta el garaje, donde había un auto estacionado. Al mirar dentro del vehículo, los policías encontraron al niño asustado, encerrado en el asiento del copiloto.

Thompson relató que reaccionó de inmediato como padre. “Entré en modo papá”, dijo, mientras intentaba explicarle al niño cómo abrir la puerta desde adentro.

Según muestran las cámaras corporales, el animal guió a los policías hasta un garaje donde el menor estaba atrapado dentro de un automóvil. (Foto: Louisville Metro Police Department / Facebook)

“Él tocó el seguro de la puerta, yo le hice la seña de jalar, él jaló y abrí la puerta rápidamente. Y saltó del auto, me abrazó el cuello y no me soltaba”, recordó.

El menor resultó ileso y fue reunido rápidamente con su familia. Mientras los agentes celebraban el rescate, acariciaron al perro y le agradecieron su ayuda.

“Lassie lo encontró”, gritó uno de los oficiales. “No sé de dónde salió el perro, pero fue una bendición de Dios ese día”, agregó Thompson.

En conversación con WLKY, Sean Calloway, un vecino del área, identificó al animal como un perro amistoso del vecindario y, mientras lo acariciaba, le dijo: “eres un héroe”.

Qué hacer si un niño se pierde

El FBI explica que el tiempo es un factor crítico. Comunícate de inmediato con tu oficina local del FBI o con la oficina internacional más cercana. Consulta las secciones “Sobre la protección de sus hijos” (About Protecting Your Kids) y “¿Ha desaparecido su hijo?” (Is Your Child Missing) del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados para obtener información adicional.

Además de contactar a las autoridades, es clave mantener las líneas telefónicas libres y designar a una persona de confianza para que permanezca en casa en caso de que el niño regrese o intente llamar. Evita tocar o limpiar la habitación del menor, ya que esto preserva posibles evidencias y rastros de ADN que podrían ser vitales para los equipos de búsqueda.

