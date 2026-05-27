En medio del preocupante aumento del costo de vida y de las dificultades económicas que enfrentan muchas familias estadounidenses, un restaurante de Texas decidió poner a prueba una idea tan solidaria como inusual: permitir que los clientes decidan el valor de sus platos y paguen lo que consideren justo una vez por semana.

El restaurante L’Oca d’Oro, ubicado en Austin, lanzó los llamados “Pay What You Will Tuesdays” (Martes de Paga lo Que Puedes), una iniciativa que comenzó en diciembre de 2025 y que busca acercar la experiencia gastronómica del lugar a personas con distintos presupuestos.

Los propietarios Adam Orman y Fiore Tedesco III explicaron a KUT que el objetivo es hacer el restaurante más accesible para la comunidad local.

En la página oficial del negocio señalan: “Queremos hacer que la fabulosa experiencia de L’Oca d’Oro sea accesible para cualquier persona en Austin”.

Los propietarios aseguran que la idea busca ayudar a personas con presupuestos limitados sin perder la experiencia completa del restaurante. (Foto: Google Maps)

Cómo funciona el sistema

Cada martes, entre las 4:00 p.m. y las 9:30 p.m., los clientes pueden ordenar normalmente del menú y decidir cuánto pagar al final de la comida.

El restaurante ofrece platos italianos como:

Pasta fresca

Focaccia

Mozzarella artesanal

Tiramisú

Cannolis

Albóndigas y carnes especiales

Cuando llega la cuenta, los clientes reciben el precio real de los alimentos, pero tienen la libertad de escribir la cantidad que desean pagar por la comida.

Aunque las bebidas y algunos cargos siguen teniendo precio fijo, muchos clientes incluso pagan más para apoyar a otros comensales. (Foto referencial: Magnific)

Hay cargos que sí se mantienen

Aunque los alimentos funcionan bajo el modelo flexible de pago, las bebidas continúan con precio regular. Además, el restaurante mantiene un cargo obligatorio del 20% por servicio.

Según explica el establecimiento, ese recargo “se agrega a todas las cuentas para garantizar salarios dignos para todo nuestro equipo, acceso a beneficios médicos y de salud mental y tiempo libre pagado. Las propinas adicionales no son necesarias, pero son apreciadas por un excelente servicio”.

La mayoría de clientes sigue pagando casi completo

Orman comentó que la mayoría de las personas paga aproximadamente dos tercios del valor total de la cuenta durante estas noches especiales. Solo unos pocos pagan cantidades mucho menores, mientras que otros incluso deciden aportar más dinero para ayudar a quienes no pueden cubrir el costo completo.

El restaurante explicó en su sitio web: “Si un cliente quiere pagar más que el costo de la comida para ayudar a subsidiar a quienes eligen pagar menos, puede hacerlo”.

El programa tuvo buena respuesta y los dueños ya consideran expandirlo durante el verano. (Foto referencial: Magnific)

El programa también busca ayudar a trabajadores locales

Los dueños aseguran que la iniciativa nació pensando en trabajadores esenciales y personas que ayudan diariamente a la ciudad, pero que muchas veces no pueden permitirse comer en restaurantes.

En una campaña de GoFundMe destinada a cubrir los gastos de los comensales que no puedan pagar sus platos, Adam Orman señaló: “Sabemos que hay muchas personas en Austin —trabajadores de hospitalidad, maestros y trabajadores de la salud— que ayudan a hacer grande esta ciudad, pero no siempre pueden permitirse comer en lugares como L’Oca d’Oro”.

“No nos gusta eso. Por eso estamos creando una noche a la semana en la que todos puedan disfrutar la experiencia completa de L’Oca d’Oro bajo sus propios términos”, agregó.

El restaurante planea expandir la idea

Hasta ahora, la respuesta del público viene siendo positiva. Según los propietarios, el restaurante incluso ha visto más movimiento durante otros días de la semana desde que comenzó el programa.

El chef y copropietario Fiore Tedesco III considera que esta experiencia servirá para entender mejor a la comunidad local.

Según explicó, la iniciativa “nos dirá mucho sobre Austin, sobre los restaurantes y sobre L’Oca d’Oro, y estamos emocionados de descubrir qué será eso”.

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