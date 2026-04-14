Una mujer en California, Estados Unidos, contó que un rayo impactó su garaje la noche del sábado y provocó daños por miles de dólares. Aun así, aseguró que la situación pudo haber sido mucho peor de no ser por la rápida reacción de su vecino. El hecho ocurrió el 11 de abril, cuando Karen Boudreau estaba en la sala de su casa durante una tormenta nocturna. De repente, vio un destello muy intenso y escuchó un fuerte estruendo que la alarmó de inmediato.

“De repente, hubo un gran destello de luz y un fuerte estruendo, y pensé: ‘Dios mío, un árbol cayó sobre mi casa’”, contó al medio local ABC 10.

Preocupada, subió rápidamente a revisar su vivienda, creyendo que el techo había sido afectado; sin embargo, tras inspeccionar no encontró daños visibles y decidió acostarse.

El incendio comenzó sin que la dueña lo notara, ya que se encontraba dentro de su casa. (Foto: ABC10 / YouTube)

Poco después, alguien comenzó a golpear su puerta con insistencia. Era su vecino, quien había visto todo desde su casa y notó que el impacto del rayo había provocado un incendio.

“Él estaba en su oficina, vio cómo el rayo golpeó el costado del edificio y luego vio las llamas”, explicó. “Entonces bajó corriendo, saltó la cerca y empezó a golpear mi puerta para avisarme, porque yo estaba dentro cuando ocurrió”.

El vecino actuó de inmediato y pidió a su esposa que llamara a los bomberos, quienes llegaron en cuestión de minutos. Boudreau señaló que no pudo ver el fuego al principio porque estaba en un punto ciego desde su ubicación.

Un vecino que presenció el impacto actuó rápidamente y alertó a los bomberos. (Foto: ABC10 / YouTube)

“Por lo que podemos determinar, el rayo impactó en la canaleta. Es de metal, por lo que conduce muy bien el calor”, explicó el capitán Daniel Ramey sobre cómo se originó el incendio.

“Había mucho viento con esta tormenta. Cada vez que hay una tormenta eléctrica, hay corrientes de aire que van de un lado a otro, y según lo que me describió el vecino, había una llama abierta que se curvaba en el borde del techo”, agregó. “Así que era un incendio ya bien desarrollado”.

La mujer cree que, sin la ayuda de su vecino y la rápida respuesta de los bomberos, podría haber perdido su vivienda por completo.

Gracias a esa intervención, se evitó que el fuego se extendiera y causara daños mayores. (Foto: ABC10 / YouTube)

“El viento soplaba fuerte, las cosas explotaban alrededor, así que pude haber perdido mi casa. Pero no fue así, gracias a Dios, gracias a mis vecinos y a los bomberos”, dijo.

“Lo más importante que me queda es que debemos cuidarnos entre todos, como lo hemos hecho, y asegurarnos de ser buenos vecinos, amigos y familia, porque así es como salimos adelante aquí”, concluyó.

Cómo actuar ante un incendio

En Estados Unidos, el Servicio de Investigación Agrícola recomienda actuar con rapidez y priorizar la seguridad personal. Si detectas humo o fuego, debes alertar de inmediato a otras personas, activar la alarma si existe y llamar al 911 desde un lugar seguro. Luego, debes evacuar el edificio lo más rápido posible, sin recoger pertenencias y sin usar ascensores, dirigiéndote a una salida segura.

Durante la evacuación, se aconseja mantenerse lo más cerca del suelo si hay humo, cerrar puertas al salir para evitar que el fuego se propague y reunirse en un punto seguro fuera del lugar.

Las autoridades también indican que solo se intente apagar el fuego si es pequeño y se cuenta con entrenamiento. De lo contrario, lo más importante es salir y esperar a los bomberos.

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