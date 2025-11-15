Un río atmosférico comenzó a impactar California y traerá varios días de lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y, en las zonas montañosas, acumulaciones de nieve que podrían alcanzar varios pies. Este evento marca oficialmente el inicio de la temporada de lluvias en la región.

El sistema de tormentas promete dejar en el sur de California la cantidad de lluvia equivalente a varios meses, pero concentrada solo en unos pocos días. Las autoridades advierten que la situación se volverá especialmente peligrosa durante el sábado, cuando se alcance el punto más crítico del episodio.

Según el FOX Weather Center, el pico de la tormenta se mantendrá entre las 4 a.m. y las 12 p.m. (hora del Pacífico). Durante ese periodo, podrían registrarse tasas de lluvia de hasta una pulgada por hora, además de la posibilidad de tormentas eléctricas e incluso un tornado débil. Debido a ello, existe una amenaza de inundaciones repentinas de nivel 2 de 4 vigente hasta la mañana del domingo en California.

Las autoridades esperan acumulaciones equivalentes a varios meses de lluvia en cuestión de días, especialmente en el sur del estado. (Foto referencial: Freepik)

La lluvia intensa sigue siendo el principal riesgo, ya que caerá sobre suelos que ya están saturados. Esto podría provocar inundaciones repentinas prácticamente en cualquier zona.

Las áreas quemadas recientemente son las más vulnerables a deslizamientos, flujos de escombros y crecidas súbitas, incluyendo las zonas afectadas por los incendios Pacific Palisades y Eaton. Más de 20 millones de personas están bajo alerta por inundaciones repentinas.

El Servicio Nacional de Meteorología explicó que las cicatrices dejadas por los incendios crean una capa repelente al agua que impide que el suelo absorba la lluvia, lo que aumenta la probabilidad de inundaciones y deslizamientos. Por esta razón, se emitieron advertencias de evacuación en sectores cercanos a los incendios Palisades, Franklin, Easton, Canyon y otros más.

Se espera que hacia la noche del sábado la parte más fuerte del sistema comience a disminuir y avance hacia el este, afectando también al sur de Nevada, incluidas áreas como Las Vegas.

Hacia el lunes, la tormenta empezará a desplazarse al sur, pero las alertas por clima severo y nieve continuarán en las Sierras. (Foto referencial: Freepik)

En total, zonas de la costa de California, como San Francisco y Los Ángeles, podrían acumular entre 3 y 5 pulgadas de lluvia hasta el lunes. Solo Los Ángeles podría recibir en pocos días más de dos meses de lluvia, lo que convertiría este noviembre en uno de los más húmedos de los últimos 50 años.

Para el lunes, el sistema seguirá desplazándose hacia el sur y dejará únicamente algunas posibilidades de lluvia en partes del sur de California.

Mientras tanto, emitieron alertas de clima invernal en la Sierra, donde algunos de los pasos de montaña más altos ya están cerrados por la temporada. En esas zonas, las ráfagas de viento en las crestas podrían superar las 100 mph.

¿Qué es un río atmosférico y cómo afecta al clima?

Un río atmosférico es un corredor largo y angosto de aire en la atmósfera. Actúa como un “río en el cielo” porque transporta una enorme cantidad de vapor de agua desde las regiones tropicales hacia las latitudes medias. Este flujo de humedad es muy concentrado, pudiendo ser el equivalente a muchas veces el caudal de los ríos terrestres más grandes.

Su impacto es crucial. Al chocar con la tierra y las montañas, el vapor se condensa en intensas lluvias o nevadas. Esto repone los reservorios, las capas de nieve montañosas y el agua subterránea, siendo vital para la agricultura y el consumo humano en muchas regiones costeras.

Cuando son muy fuertes, los ríos atmosféricos son peligrosos. Liberan precipitaciones extremas y prolongadas que superan la capacidad de absorción del suelo, lo que resulta en inundaciones catastróficas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, causando daños severos a la infraestructura y poniendo en riesgo la vida de las comunidades.

