Un potente río atmosférico será el protagonista del clima en el noroeste del país durante los días previos al Thanksgiving 2025. El sistema, cargado de humedad del Pacífico, apunta directamente hacia el Pacífico Noroeste, generando un escenario de lluvias torrenciales, ráfagas de viento y nevadas en zonas de mayor elevación, justo cuando millones se preparan para viajar.

Todo comenzará este fin de semana, cuando las primeras lloviznas costeras alcancen Washington y Oregón antes de que el núcleo de la tormenta llegue. Las precipitaciones aparecerán primero en el área metropolitana de Seattle el sábado, avanzando hacia Eugene y Portland entre la noche del sábado y el domingo. Aunque serán lluvias relativamente ligeras, podrían reducir la visibilidad y causar retrasos en carretera y aeropuerto durante el último fin de semana previo al feriado.

Los estados en alerta se preparan para nieve en zonas altas y viento costero por el río atmosférico. | Crédito: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

El lunes ofrecerá un pequeño respiro. Será, según el pronóstico, el mejor día para viajar en toda la región. Solo se esperan algunos chubascos dispersos, molestos pero no significativos, antes de que el tiempo vuelva a complicarse.

A partir del martes, el escenario cambiará rápido. Con la llegada del río atmosférico, las lluvias se volverán generalizadas y se sumarán vientos fuertes cerca de la costa y en elevaciones altas del interior del Noroeste. Las autoridades recomiendan asegurar decoraciones exteriores y objetos ligeros que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

El ingreso de aire frío desde Columbia Británica añadirá un ingrediente más: nieve en las montañas. Las acumulaciones se concentrarán en las cumbres más elevadas de noreste de Washington, norte de Idaho y oeste de Montana. Aunque podrían caer varios centímetros, los niveles de nieve se mantendrán por encima de los pasos más transitados, lo que reducirá los riesgos para quienes viajan por carretera.

El Día de Acción de Gracias comenzará con lluvias fuertes desde Seattle hasta Portland, mientras el sistema avanza hacia el interior. La lluvia también alcanzará las montañas de Washington y Oregón, donde la nieve podría mezclarse en las zonas más altas antes de que la tormenta continúe desplazándose hacia el este.

El clima de Thanksgiving podría complicarse en el noroeste mientras avanza el río atmosférico con precipitaciones intensas. | Crédito: AFP

En resumen, los estados en alerta por el impacto más directo del río atmosférico incluyen:

Washington (lluvias intensas, vientos costeros y nieve en elevaciones altas)

(lluvias intensas, vientos costeros y nieve en elevaciones altas) Oregón (lluvias torrenciales y vientos en zonas costeras y montañosas)

(lluvias torrenciales y vientos en zonas costeras y montañosas) Idaho (nieve en zonas elevadas del norte)

(nieve en zonas elevadas del norte) Montana (nieve acumulada en el oeste y zonas montañosas)

La recomendación para quienes viajen es clara: monitorear el pronóstico, prepararse para demoras y aprovechar cualquier ventana de mejoría, especialmente el lunes, antes de que el sistema se intensifique.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!