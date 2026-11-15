Una falla técnica en un solo router de la Administración Federal de Aviación (FAA) habría sido el origen de la interrupción del tráfico aéreo que afectó a todo Estados Unidos el viernes 13 de noviembre de 2026. De acuerdo con un reporte de The Wall Street Journal, el problema comenzó en una instalación de comunicaciones de la agencia ubicada en El Dorado, una ciudad de Arkansas, lo que terminó provocando la suspensión temporal de las operaciones aéreas en el país.

El incidente se habría originado cuando un router recién instalado comenzó a enviar una cantidad excesiva de datos a la red de la FAA. Este tráfico anormal terminó afectando las comunicaciones entre los pilotos y los controladores aéreos, lo que dificultó las operaciones habituales y obligó a las autoridades a tomar medidas para evitar riesgos durante los vuelos.

Rebecca Guy, responsable de tecnología de la FAA, explicó el comportamiento inusual que detectaron en la infraestructura. “Vimos dos lugares que realmente estaban haciendo ping a nuestra red a un ritmo muy elevado, mil conexiones cada cuatro o cinco segundos”, declaró el sábado 14 de noviembre.

El equipo habría generado un volumen excesivo de datos que afectó las comunicaciones entre pilotos y controladores. (Foto de SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Más de 3.500 vuelos afectados por la interrupción

La magnitud del problema se reflejó en el funcionamiento de la red de control aéreo. La interrupción alcanzó a 17 de los 22 centros de control de gran altitud que tiene la FAA, por lo que la agencia tuvo que ordenar una suspensión nacional de los vuelos (ground stop). La medida se prolongó durante aproximadamente cinco horas y dejó más de 3.500 vuelos en tierra, provocando cancelaciones y retrasos en distintos aeropuertos del país.

El origen de la falla está bajo investigación. Las autoridades buscan determinar si el incidente fue consecuencia de un equipo defectuoso o de errores durante su instalación, un trabajo que estuvo a cargo de la empresa contratista L3Harris. También se analiza la posible participación de otro router ubicado en Amarillo, en el norte de Texas, que habría contribuido a los problemas de comunicación.

Las autoridades investigan posibles defectos del equipo y errores de instalación, mientras descartan que existan indicios de un ciberataque. (Foto: AFP)

La FAA descarta indicios de un ciberataque

El Dorado, donde se encuentra la instalación que habría originado el incidente, es una ciudad de aproximadamente 22.000 habitantes situada en Arkansas, a unos 338 kilómetros al noreste de Dallas. Aunque la falla comenzó en este punto, sus consecuencias se extendieron a gran parte del sistema de aviación estadounidense debido a la conexión entre los centros de control.

Por el momento, la FAA indicó que no existen pruebas de que el incidente haya sido provocado por un ciberataque. La investigación se concentra en identificar el origen técnico de la interrupción y establecer si hubo fallas en los equipos o en los procedimientos de instalación.