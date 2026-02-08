El ‘Halftime Show’ en el Levi’s Stadium de California mientras los Seattle Seahawks y los New England Patriots disputaban el campeonato de la National Football League (NFL) este domingo 8 de febrero, donde los Halcones Marinos de Seattle resultaron vencedores, no solo trajo momentos cargados de orgullo latino y boricua, a Lady Gaga bailando y cantando ‘Die With a Smile’ (versión salsa) o a Ricky Martin interpretando el poderoso mensaje de “Lo que le pasó a Hawaii”, sino que tuvo un “sí, acepto” 100% real y muy latino. Sí, así como lo lees, la boda que presentó Bad Bunny durante los minutos que duró el show de medio tiempo del Super Bowl LX fue totalmente real y aquí te cuento lo que sabemos sobre el momento y quiénes son los recién casados que mostraron su amor en el evento deportivo más visto de Estados Unidos.

La boda que sí fue real

El espectáculo estuvo lleno de referencias y símbolos del orgullo boricua y latino como La Marqueta, la Casita, un campo de caña de azúcar donde aparecían bailarines usando el tradicional sombrero (llamado Pava) mostrando la tradición del trabajo en el campo, entre otros, pero hubo un momento que encantó y causó cierta confusión pues no todos entendieron desde el inicio que los protagonistas no estaban actuando ni eran parte del elenco artístico.

La pareja se presentó frente a un juez u oficiante en una escenografía de boda, se tomó de las manos, escuchó las palabras formales y se dio el beso que confirmó que, sí, acababan de casarse en el medio tiempo del Super Bowl. Según reportes, la historia empezó al revés: los novios invitaron primero a Bad Bunny a su boda, y él les devolvió la invitación con algo impensable y era casarse con él cantando y con todo el país mirando.

Lo que muchos pensaron que era solo parte de la coreografía terminó siendo una sorpresa histórica: la boda en el escenario fue completamente real, legal y reconocida ante las autoridades.

La decisión de incluir una boda real no fue solo un truco televisivo, sino un gesto simbólico potente en Estados Unidos. (Foto: JOSH EDELSON / AFP) / JOSH EDELSON

Quiénes eran la pareja que se casó en el show de Bad Bunny: la historia detrás de la boda

Como parte del show de medio tiempo se vio a un juez casando a una pareja y, según reportes de medios como NBC News, Variety o Hollywood Reporter, la ceremonia fue real y Antonio Martínez Ocasio los incluyó porque ellos lo habían invitado a su boda previamente.

Fue así que los que estuvieron en el Levi’s Stadium de California y los millones de televidentes los vieron intercambiando votos, dándose el sí, besándose y hasta cortando el tradicional pastel de bodas en lo que, sin dudas, fue el mejor día de sus vidas mientras sonaba “Baile inolvidable”, una de las canciones recientes de Bad Bunny.

Además, para hacer más latina la escena, el “Conejo malo” despertó a un niño que dormía entre las sillas, mientras los invitados bailaban a ritmo de salsa.

Hasta el momento, la identidad de la pareja no se ha hecho pública: los medios que han cubierto el show indican que prefirieron mantenerse en el anonimato y no revelar sus nombres. Lo que sí se sabe es que se trata de una pareja real y de una boda con todas las de la ley en Estados Unidos.

Mientras Bad Bunny cantaba y el público celebraba, la escena tenía todos los elementos de una boda latina. (Foto: JOSH EDELSON / AFP) / JOSH EDELSON

La boda como símbolo de pertenencia

La decisión de incluir una boda real no fue solo un truco televisivo o parte del espectáculo que todo artista que encabeza el ‘Halftime Show’ debe presentar, sino un gesto simbólico potente según destacan desde AP: dos personas comunes, no famosos, convirtiendo el momento más importante de su vida en parte de un show global. Mientras Bad Bunny cantaba y el público celebraba, la escena todo lo típico de una boda latina: emoción, baile, besos, celebración colectiva. En un país donde muchos latinos trabajan en silencio, ver a una pareja subir al escenario más codiciado del entretenimiento envía un mensaje claro: nuestra felicidad también merece estar en el centro de la pantalla.

Setlist de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Tití Me preguntó

Yo Perreo Sola

EoO

Voy a llevarte pa PR

Monaco

Die With a Smile (versión salsa)

Baile inolvidable

Nuevayol

Lo que le pasó a Hawaii

El Apagón

Café con Ron

Debí tirar más fotos - DtMF

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!