En ocasiones, un hecho imprevisto puede cambiar el curso de la vida en cuestión de minutos, tal como le sucedió a un residente del estado de Georgia cuando acudió a una cita odontológica. Parecía una simple revisión dental; sin embargo, el profesional le reveló una condición oculta muy peligrosa que nunca había imaginado. Te invito a conocer más detalles sobre esta historia que explica muy bien sobre la importancia de realizarse exámenes médicos de manera preventiva.

Este suceso lo protagoniza Mike Strawn, un ciudadano que reside en el condado de Cobb. Todo comenzó cuando acudió al Kennestone Dental Designs para revisar el estado de su salud bucal a manos de la doctora Nicole Massetti.

Si bien el hombre acudió a la consulta pensando que requería un procedimiento odontológico común, recibió la noticia que su vida estaba en riesgo debido a una condición crítica tras realizarse una radiografía panorámica.

La especialista le confirmó que la detección temprana de dicha afección fue un factor determinante, ya que, de lo contrario, dicho padecimiento habría resultado mortal.

Mike jamás imaginó que en su cita dental descubriría que presentaba una afección que, de no ser descubierta a tiempo, sería mortal. (Crédito: Kennestone Dental Designs / Facebook)

Qué descubrieron en Mike Strawn en este chequeo dental

Durante el análisis de la radiografía, la Dra. Massetti identificó algo inusual y procedió a notificarle al paciente sobre la presencia de calcio en una de sus arterias carótidas. Cabe señalar que estas arterias son clave para el funcionamiento humano, ya que son dos vasos sanguíneos principales encargados de suministrar sangre oxigenada directamente al cerebro, los ojos y la cabeza.

Ante el riesgo detectado, la profesional le recomendó que acudiera a la brevedad posible a un médico con el propósito de que le realicen los estudios correspondientes. Afortunadamente, Strawn tomó la seriedad de la advertencia y cumplió con la recomendación de la doctora.

Una vez realizado los chequeos, el ciudadano comprendió la gravedad de la afección que presentaba: una obstrucción severa en una de sus arterias carótidas, con un nivel de bloqueo entre el 75 y 80%. De no realizarse una intervención quirúrgica, el hombre podría padecer de un accidente cerebrovascular letal.

En una serie de radiografías se detectó que Mike Strawn presentaba una obstrucción en una arteria carótida. (Crédito: Kennestone Dental Designs / Facebook)

Un chequeo que agradecerá eternamente

Tras confirmarse el mal que padecía, Mike Strawn aceptó en realizarse un tratamiento quirúrgico para eliminar dicha afección crítica. La cirugía resultó ser un total éxito, ya que se redujo considerablemente el riesgo de que presente un ataque cerebral.

El adulto mayor solo tuvo palabras de agradecimiento hacia la odontóloga Massetti, pues consideraba que, de no asistir a dicha consulta, jamás hubiera descubierto la condición crítica que padecía en ese entonces. “No tengo ninguna duda: ella me salvó de un derrame cerebral”, declaró.

