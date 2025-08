Aunque los arrestos por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos han generado momentos de gran tristeza, hay una excepción que te emocionará. Hoy quiero compartirte el caso de dos inmigrantes latinos que, tras ser recluidos, formaron una inquebrantable amistad y ahora han logrado reencontrarse al quedar libres.

Se trata de Roberto Guzmán y Manuel Gonzáles, dos hombres que tuvieron una notable química gracias a su pasión mutua por la cocina. Ambos fueron arrestados por las autoridades migratorias y trasladados al Centro de Detención de Adelanto.

Su estancia en esta prisión no fue fácil para ninguno de los dos, pero no perdieron la esperanza de ser liberados. Fue así como Roberto consiguió su libertad primero; sin embargo, no quiso ser el único en obtenerla.

Le prometió a Manuel que haría todo lo posible para que sea liberado y nuevamente pudieran reencontrarse, esta vez en las calles. Tuvieron que pasar 6 meses para que esta promesa se hiciera realidad. En un emotivo video, se observa como estos latinos se brindaron un fuerte abrazo.

El momento exacto que Manuel Gonzáles sale libre y se dirige a abrazar a Roberto, quien lo ayudó en este proceso. (Crédito: Univision Los Angeles / YouTube)

Ambos salieron bajo fianza. Si bien sus casos no eran fáciles de ganar, su representación legal y no contar con antecedentes penales fueron factores suficientes para que obtuvieran su libertad.

Una experiencia que nunca imaginaron

Manuel Gonzáles relata que fue arrestado justo al finalizar su cita migratoria para solicitar su asilo, el cual le fue negado. Para él, su tiempo como recluso fue una verdadera pesadilla.

“Me llevaron a un centro de detención donde estuve tres días sin lavarme la boca, sin bañarme, sin asearme. No había medicamento”, contó Manuel a Univision Noticias.

Roberto, por su parte, asegura que en el centro de detención donde estuvo arrestado había internos que no habían cometido delito alguno; al contrario, era gente trabajadora y de buen vivir.

Roberto aseguró que mayoría de los prisioneros son personas que no cometieron delito alguno. (Crédito: Univision Los Angeles / YouTube)

La relación de Manuel y Roberto está mejorando cada día más, ya que ahora se consideran como familia. Este es un caso donde la amistad no quedó tras las rejas.