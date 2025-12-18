Una pequeña avalancha se registró en una estación de esquí del estado de Nueva York, pero el incidente no impidió que el complejo continuara operando con normalidad ni dejó personas heridas.

El deslizamiento ocurrió en Holiday Valley Resort, ubicado en Ellicottville, el lunes 15 de diciembre, según informó su director de marketing, Dash Hegeman, en declaraciones a People.

El centro explicó que no fue posible determinar la hora exacta del evento, aunque se cree que sucedió entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de diciembre.

La avalancha tuvo lugar en una pista de nivel experto conocida como The Wall, que se encontraba cerrada al público en el momento del incidente.

El deslizamiento se produjo en The Wall, la pista más empinada del complejo, que se encontraba cerrada al público al momento del incidente. (Foto: WGRZ-TV / YouTube)

Se trata del sendero más empinado de la estación, lo que ayudó a evitar cualquier riesgo para los esquiadores. No se reportaron personas lesionadas.

“The Wall es nuestra pista más empinada y el deslizamiento probablemente ocurrió como resultado de una gran cantidad de nieve artificial acumulada sobre una buena base de nieve natural”, explicó Hegeman.

El directivo detalló que esta pista, exclusiva para expertos, tiene una inclinación de entre 30 y 35 grados, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos en ciertas condiciones.

“Cuando se tiene ese nivel de inclinación y se produce nieve artificial sobre nieve natural, existe la posibilidad de que ocurra un deslizamiento”, señaló.

Según autoridades del centro, la combinación de nieve artificial sobre una base de nieve natural habría provocado el evento. (Foto: WGRZ-TV / YouTube)

Hegeman aseguró que los equipos de patrullaje y operaciones de montaña supervisan constantemente esa zona para garantizar la seguridad.

“Estamos atentos a cualquier grieta y verificamos que el área sea lo más segura posible”, afirmó.

Por ahora, The Wall permanecerá cerrada mientras continúan las evaluaciones, aunque podría reabrirse para finales de mes.

Aunque no hubo personas heridas, la pista permanecerá cerrada mientras se evalúan las condiciones. (Foto referencial: Freepik)

El resto de las pistas sigue abierto y el equipo ya redistribuyó la nieve desplazada.

“El equipo de operaciones de montaña ya utilizó la maquinaria para volver a subir la nieve que se deslizó y distribuirla a lo largo de la pista”, concluyó Hegeman.

Las avalanchas, un fenómeno extremadamente raro en Nueva York

Lo ocurrido en Holiday Valley es un evento sumamente extraño porque la geografía de Nueva York no suele tener las pendientes extremas ni las acumulaciones masivas de nieve que provocan avalanchas naturales.

En este caso, el deslizamiento en la pista “The Wall” se debió a un factor humano y climático: la gran acumulación de nieve artificial (más pesada) sobre una capa de nieve natural que no estaba bien compactada.

Aunque parezca inusual para la Costa Este, este incidente demuestra que cualquier montaña con una inclinación superior a los 30° puede ser peligrosa bajo condiciones específicas.

Afortunadamente, como la pista estaba cerrada y los protocolos de seguridad del resort estaban activos, no hubo heridos.

