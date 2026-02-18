Una marca de bebidas energéticas, copropiedad del actor y exluchador de la WWE Dwayne “The Rock” Johnson, aceptó pagar 3 millones de dólares para resolver una demanda colectiva por presunta publicidad engañosa. El acuerdo podría permitir que algunos consumidores reciban hasta 150 dólares, dependiendo de sus compras. La demanda fue presentada contra ZOA Energy, luego de que se acusara a la empresa de afirmar que sus bebidas no contienen conservantes, pese a incluir ciertos compuestos químicos.

“La afirmación de ZOA de que sus productos contienen ‘0 conservantes’ es falsa, ya que cada uno contiene una cantidad significativa del conservante ácido cítrico”, señala la queja federal obtenida por USA Today.

Según el documento judicial, las bebidas contienen ácido cítrico y ácido ascórbico, considerados conservantes químicos.

Los consumidores que compraron los productos entre 2021 y 2025 podrían recibir compensaciones económicas. (Foto: @zoaenergy / Instagram)

Aunque la demanda fue presentada originalmente el 23 de octubre de 2023 en el Distrito Norte de California, la empresa no admitió ninguna falta, pero optó por llegar a un acuerdo para cerrar el caso.

“ZOA niega estas acusaciones y sostiene que su etiquetado y marketing son veraces, precisos y cumplen con la ley aplicable”, indican los documentos.

El acuerdo beneficia a quienes compraron bebidas ZOA Energy etiquetadas como “0 conservantes” entre el 1 de marzo de 2021 y el 21 de noviembre de 2025. Los pagos dependerán de cuántas unidades haya comprado cada consumidor y de si cuenta o no con comprobantes de compra.

El monto depende de la cantidad comprada y de si se presenta comprobante de compra. (Foto: @zoaenergy / Instagram)

Quienes puedan demostrar sus compras recibirán 1 dólar por cada bebida, con un máximo de 150 dólares por hogar. En el caso de no presentar recibos, el monto máximo se reduce a 10 dólares por hogar. Los posibles beneficiarios deben actuar rápido, ya que el formulario de reclamo válido debe enviarse antes del viernes 20 de febrero.

La audiencia de aprobación final del acuerdo está programada para el 26 de marzo.

“La compensación propuesta para los miembros del grupo solo se entregará si el tribunal otorga la aprobación final del acuerdo y, en caso de apelaciones, una vez que estas se resuelvan a favor del acuerdo”, señala el sitio web oficial del proceso.

Otros casos de marcas que pagaron indemnizaciones millonarias

Al igual que ZOA Energy, son varias las marcas que tuvieron que pagar indemnizaciones millonarias a sus consumidores.

Volkswagen acordó en Estados Unidos un pago que superó los 14 000 millones de dólares por una demanda colectiva tras descubrirse que instaló software para falsear las pruebas de emisiones de sus autos diésel. Según Top Class Actions, el acuerdo incluyó recompras de vehículos y compensaciones directas a propietarios afectados por el fraude ambiental.

La empresa Bayer enfrentó miles de demandas en EE. UU. por su herbicida Roundup, que consumidores alegaban les causó cáncer. Moneymade informa que, en 2020, la compañía llegó a un acuerdo de alrededor de 11 000 millones de dólares con quienes presentaron estos reclamos, aunque sigue defendiendo la seguridad del producto.

Otro caso parecido sería el de TFG Holdings, propietaria de marcas como JustFab, ShoeDazzle y FabKids. Según The Sun, la marca aceptó un acuerdo de 4,8 millones de dólares luego de que se alegara que inscribía automáticamente a clientes en programas de membresía VIP sin su conocimiento, cobrando pagos mensuales complicados de cancelar.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!