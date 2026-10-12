Caminar por Canal Street en NYC para llegar al trabajo, hacer compras en Chinatown o encontrarse con la familia en el Bajo Manhattan suele implicar abrirse paso entre multitudes, cruces complicados y tráfico constante. El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) propone reorganizar este corredor con más espacio para peatones, conexiones ciclistas y ajustes en la circulación vehicular. Sin embargo, las mejoras no llegarán simultáneamente: la primera fase se concentra al oeste de Broadway y en Grand Street, mientras que las llamadas superaceras, previstas hacia el este, corresponden a una intervención posterior. Esa diferencia importa a quienes frecuentan el área y necesitan conocer cómo cambiarán sus recorridos habituales.

La propuesta integral abarca desde West Street hasta Bowery. Busca reducir las aglomeraciones, simplificar intersecciones y facilitar los desplazamientos en una arteria donde coinciden residentes, compradores, empleados y visitantes. La participación comunitaria comenzó en 2022; posteriormente, el organismo presentó una actualización de la etapa inicial ante las juntas vecinales de Manhattan en julio de 2026.

Chinatown, en Canal Street, es un lugar muy frecuentado por los habitantes de Nueva York (Foto: AFP) / GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR

¿DÓNDE ESTARÁ LA REMODELACIÓN DE CANAL STREET?

El proyecto comprende distintos sectores del corredor. Por ello, conviene distinguir su alcance total de las actuaciones incluidas en el primer paquete de mejoras.

Sector Qué contempla el proyecto Canal Street, de West Street a Bowery Es el alcance de la propuesta integral del NYC DOT. Canal Street, al oeste de Broadway Integra la primera fase, con mejoras peatonales, reorganización del tránsito y una conexión ciclista. Grand Street, entre Varick Street y Forsyth Street Se propone convertir la infraestructura existente en un carril protegido para bicicletas de doble sentido. Canal Street, entre Broadway y Elizabeth Street El diseño del sector oriental incluye las llamadas “superaceras”, fuera del alcance de la etapa inicial.

Para quienes bajan a comprar, salen de un turno laboral o recorren downtown con familiares de visita, la transformación más visible sería una distribución diferente de la superficie disponible. El objetivo es destinar mayores áreas a caminar y cruzar, en lugar de reservarlas exclusivamente al tránsito motorizado.

¿QUÉ SON LAS “SUPERACERAS” PROPUESTAS PARA MANHATTAN?

Las “superaceras”, conocidas en inglés como super sidewalks, son ampliaciones pintadas del espacio peatonal sobre una parte de la calzada. En Canal Street se plantearon para los bloques comprendidos entre Broadway y Elizabeth Street, con el propósito de aliviar la saturación de las banquetas y acortar los cruces.

Esta solución no equivale a reconstruir toda la acera con concreto. Consiste en redistribuir superficie utilizada por vehículos para ofrecer una zona adicional de circulación a pie, sin que necesariamente exista una obra estructural completa en cada cuadra.

Para los vecinos de Chinatown, la distinción principal es su ubicación dentro del calendario: estas extensiones pertenecen al sector oriental, mientras que las actuaciones iniciales se concentran en el extremo occidental y Grand Street. La actualización comunitaria difundida en octubre de 2026 mantiene esa separación.

LOS PRINCIPALES CAMBIOS PARA PEATONES, CICLISTAS Y CONDUCTORES

La iniciativa combina medidas de seguridad vial con modificaciones en el uso del corredor. Algunas integran la primera fase; otras permanecen dentro del diseño general.

Cambio previsto Qué se modificaría Alcance Más espacio para caminar Nuevos cruces y extensiones peatonales pintadas para reducir las distancias de recorrido. Primera fase en Canal Street al oeste de Broadway. Islas y extensiones de concreto Áreas de protección en las intersecciones con Sixth Avenue y Varick Street, además de intervenciones en Watts Street. Propuesta de la etapa inicial. Carril ciclista de doble sentido Infraestructura protegida en Grand Street, entre Varick Street y Forsyth Street, con conexiones hacia Canal Street y el río Hudson. Primera fase. Reorganización de carriles El diseño original contempla retirar un carril vehicular hacia el este en parte del sector occidental para habilitar la conexión ciclista. La configuración definitiva debe seguirse en las actualizaciones del NYC DOT. “Superaceras” Ampliaciones pintadas del área peatonal entre Broadway y Elizabeth Street. Propuesta para el sector oriental. Plaza junto al quiosco de Chinatown Cierre de un tramo de Walker Street al tránsito para ampliar el espacio público. Diseño general, fuera del sector occidental de la etapa inicial. Estacionamiento y entregas Retiro de espacios y creación de zonas de carga en vías transversales donde sea viable. Incluido en la propuesta para Grand Street.

¿CÓMO SERÁ LA CONEXIÓN PARA BICICLETAS ENTRE EL MANHATTAN BRIDGE Y EL HUDSON?

La ruta no recorrería Canal Street de extremo a extremo. El trazado combina varios segmentos para enlazar el entorno del Manhattan Bridge con la Hudson River Greenway, la vía peatonal y ciclista junto al río.

La presentación de julio de 2026 contempla:

Un carril protegido de doble sentido en Grand Street, entre Varick Street y Forsyth Street.

Otro segmento sobre Canal Street, entre Sixth Avenue y Watts Street.

Una continuación por Watts Street hasta West Street.

Ajustes en los semáforos de Chrystie Street para reducir conflictos entre vehículos que giran y personas en bicicleta.

Con esta infraestructura, el NYC DOT busca cerrar una discontinuidad en los desplazamientos de este a oeste. Para quienes pedalean por downtown, supondría contar con un recorrido más conectado, en lugar de enlazar sectores que actualmente presentan configuraciones distintas.

¿QUÉ CAMBIARÍA PARA QUIENES MANEJAN O RECIBEN MERCANCÍA?

Los ajustes también afectarían a conductores, repartidores y personas que necesitan recoger o dejar pasajeros. El planteamiento original incluye reducir un carril hacia el este en parte del tramo occidental de Canal Street; sobre Grand Street, la instalación ciclista supone retirar estacionamiento y habilitar zonas de carga en vías cercanas donde resulte posible.

La disponibilidad de espacios para negocios continúa siendo un punto de discusión. Community Board 3 respaldó los objetivos de seguridad, pero solicitó una planificación más completa para carga y descarga, acceso a consultorios y clínicas, así como organización de la venta ambulante.

Esa junta comunitaria también pidió al organismo regresar con una versión refinada antes de ejecutar las intervenciones en su jurisdicción. Por tanto, no corresponde presentar todos los componentes del diseño como decisiones definitivas o actuaciones con inicio inmediato.

El proyecto tampoco equivale a un cierre completo del corredor. Se trata de reorganizar su funcionamiento por sectores, una modificación distinta de las restricciones temporales que podrían anunciarse durante los trabajos.

Las pistas de Canal Street son bien concurridas por miles de autos todos los días (Foto: AP) / Mary Altaffer

¿POR QUÉ NUEVA YORK QUIERE REDISTRIBUIR EL ESPACIO EN CANAL STREET?

La propuesta responde a una diferencia entre el uso del corredor y la superficie asignada a cada modalidad de transporte. Según datos del NYC DOT recogidos por Streetsblog, casi dos tercios de las personas se desplazan a pie por el área, mientras que los vehículos ocupan alrededor del 90% del espacio vial.

Una encuesta realizada por el departamento en 2022 encontró que apenas el 4% de los compradores y el 3% de quienes acudían a restaurantes o visitaban la zona llegaban en automóvil. Esos resultados corresponden al relevamiento de aquel año, no a una medición actualizada de 2026, pero permiten entender la prioridad otorgada a las necesidades peatonales.

La seguridad constituye otro motivo. Una resolución de Community Board 3, basada en información oficial para el período 2020-2024, registra 34 peatones lesionados y dos fallecidos en el segmento oriental, además de 15 heridos y una muerte en el occidental. Estas cifras corresponden exclusivamente a personas que caminaban, no al total de víctimas entre todos los usuarios de la vía.

¿CUÁNDO COMENZARÁ LA REMODELACIÓN Y QUÉ ESTÁ CONFIRMADO?

La actualización publicada el 2 de octubre de 2026 por SoHo Broadway Initiative confirma que la primera fase comprende Canal Street al oeste de Broadway y Grand Street. Además, anuncia una presentación del componente ciclista ante la comunidad a finales de ese mes.

El sitio oficial mantiene disponibles los materiales de la propuesta integral y de la etapa inicial expuestos en julio. Sin embargo, la información consultada no permite confirmar una fecha exacta de inicio ni asegurar que todas las actuaciones concluyan para el verano de 2027.

El próximo encuentro anunciado sobre la conexión de Grand Street tiene estos datos:

Dato Información Reunión Comité de Tráfico y Transporte de Manhattan Community Board 2 Fecha Martes 27 de octubre de 2026 Hora 6:30 p. m., hora de Nueva York Lugar 3 Washington Square Village, sala de conferencias, cerca de Bleecker Street y LaGuardia Place Modalidad Presencial, con opción de participación mediante Zoom Tema relacionado con el proyecto Presentación del NYC DOT sobre el carril ciclista de doble sentido en Grand Street

La convocatoria requiere registro para asistir presencialmente, debido al espacio limitado de la sala. Antes de acudir, conviene revisar el calendario de Community Board 2 para comprobar cualquier modificación de horario, sede o acceso virtual.

Los residentes y comerciantes también pueden enviar consultas mediante el formulario indicado en la página oficial del proyecto, seleccionando la categoría “Safety Improvements”. Según el organismo, la encuesta específica sobre esta iniciativa ya está cerrada.

Quienes utilizan el corredor a diario deberán prestar atención al calendario de cada sector: el alcance integral llega hasta Bowery, pero las primeras actuaciones se concentran al oeste de Broadway y en Grand Street. Las “superaceras” pertenecen al componente oriental y, con la información disponible, no tienen una fecha inmediata de ejecución confirmada.