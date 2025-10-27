En un mundo cada vez más marcado por crisis globales e incertidumbre política, “Una casa de dinamita” se ha convertido en uno de los thrillers de Netflix más comentados del año. El film dirigido por Kathryn Bigelow pone sobre la mesa temas de seguridad nacional, decisiones de último minuto y amenazas invisibles que podrían cambiar la historia en cuestión de segundos. Pero el atractivo de este tipo de relatos existe desde hace décadas y, para los amantes del suspenso político y el cine de crisis nucleares, el catálogo es mucho más vasto de lo que parece.

Tras el fenómeno de “Una casa de dinamita” —con Rebecca Ferguson como la capitana Olivia Walker y un tenso enfrentamiento encabezado por el presidente (Idris Elba)— te recomendamos las doce mejores películas sobre amenazas políticas, estrategias de guerra y batallas diplomáticas. Estas producciones exploran, como la cinta de Netflix, los abismos entre la vida y la destrucción.

LAS PELÍCULAS QUE DEBES VER EN NETFLIX SI TE GUSTÓ “UNA CASA DE DINAMITA”

Si te quedaste con ganas de más tensión tras “Una casa de dinamita”, aquí tienes una lista de películas esenciales en Netflix que mezclan conspiraciones, crisis internacionales y adrenalina al límite. Prepárate para maratonear las historias más potentes del género político y de suspenso.

“Marea Carmesí” (1995): Crisis nuclear en un submarino estadounidense enfrentado a una amenaza rusa. Un clásico de Tony Scott con Gene Hackman y Denzel Washington.

Crisis nuclear en un submarino estadounidense enfrentado a una amenaza rusa. Un clásico de Tony Scott con Gene Hackman y Denzel Washington. “A prueba de fallos” (1964): Imparable thriller de la Guerra Fría sobre un error de comunicación que puede desencadenar la Tercera Guerra Mundial, protagonizado por Henry Fonda.

Imparable thriller de la Guerra Fría sobre un error de comunicación que puede desencadenar la Tercera Guerra Mundial, protagonizado por Henry Fonda. “Eye in the Sky” (2015): Drama moderno sobre decisiones morales en operaciones antiterroristas con drones, liderado por Helen Mirren y Aaron Paul.

Drama moderno sobre decisiones morales en operaciones antiterroristas con drones, liderado por Helen Mirren y Aaron Paul. “Red de mentiras” (2008): Acción del siglo XXI sobre espionaje internacional y lucha antiterrorista, con Leonardo DiCaprio y Russell Crowe bajo la dirección de Ridley Scott.

Acción del siglo XXI sobre espionaje internacional y lucha antiterrorista, con Leonardo DiCaprio y Russell Crowe bajo la dirección de Ridley Scott. “Spy Game” (2001): Una mirada al mundo de la CIA y el juego geopolítico, con Robert Redford y Brad Pitt enfrentando dilemas entre mentor y discípulo.

Una mirada al mundo de la CIA y el juego geopolítico, con Robert Redford y Brad Pitt enfrentando dilemas entre mentor y discípulo. “Doctor Insólito” (1964): La sátira atómica de Stanley Kubrick sobre el absurdo detrás de la destrucción nuclear y el frágil equilibrio del poder.

La sátira atómica de Stanley Kubrick sobre el absurdo detrás de la destrucción nuclear y el frágil equilibrio del poder. “Goldeneye” (1995): James Bond enfrenta la amenaza de un arma secreta en manos equivocadas, en un thriller que reinventa la franquicia y su visión de la Guerra Fría.

James Bond enfrenta la amenaza de un arma secreta en manos equivocadas, en un thriller que reinventa la franquicia y su visión de la Guerra Fría. “En la mira” (2008): El asesinato de un presidente durante una cumbre, visto desde múltiples perspectivas en una trepidante combinación de acción, misterio y política.

El asesinato de un presidente durante una cumbre, visto desde múltiples perspectivas en una trepidante combinación de acción, misterio y política. “Misión: Imposible - Protocolo Fantasma” (2011): Ethan Hunt debe evitar una guerra nuclear global en el capítulo más adrenalínico de la saga, con secuencias espectaculares en Moscú y Dubái.

Ethan Hunt debe evitar una guerra nuclear global en el capítulo más adrenalínico de la saga, con secuencias espectaculares en Moscú y Dubái. “Unthinkable” (2010): Thriller sobre la ética y los límites de la tortura en la prevención de ataques con armas de destrucción masiva.

Thriller sobre la ética y los límites de la tortura en la prevención de ataques con armas de destrucción masiva. “El pacificador” (1997): Nicole Kidman y George Clooney intentan evitar un desastre nuclear tras un accidente ferroviario en Rusia.

Nicole Kidman y George Clooney intentan evitar un desastre nuclear tras un accidente ferroviario en Rusia. “La suma de todos los miedos” (2002): Basada en la novela de Tom Clancy, Ben Affleck y Morgan Freeman enfrentan la amenaza de un ataque nuclear en EEUU planeado para provocar una guerra mundial.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.