Una casa histórica de Maine, Estados Unidos, acaba de salir al mercado por un precio difícil de creer: apenas $1; sin embargo, quien quiera quedarse con la propiedad tendrá que aceptar una condición importante: deberá trasladar la residencia a otro terreno que cumpla con los requisitos legales antes del 20 de noviembre de 2027.

La vivienda es la Deering House, ubicada en el 606 de Washington St., en Bath, Maine. General Dynamics Bath Iron Works, empresa dedicada a la construcción de barcos, anunció que puso a la venta por $1 esta propiedad y otro edificio residencial, ambos con la condición de que sean retirados del lugar donde se encuentran actualmente.

Construida alrededor de 1900, la casa perteneció originalmente a Gardiner G. Deering, un reconocido constructor naval de Bath que tuvo un papel importante en el desarrollo de la ciudad como uno de los principales centros de construcción de barcos de Estados Unidos.

Actualmente, el inmueble funciona como espacio de oficinas y tiene inquilinos con contratos vigentes hasta noviembre de 2027.

El comprador deberá trasladar el inmueble a un terreno permitido y asumir todos los gastos relacionados con la operación. (Foto: WHAS11 / YouTube)

El comprador tendrá que pagar el traslado

El precio de venta de $1 no significa que adquirir la propiedad vaya a ser barato. Bath Iron Works indicó que los edificios se venden “tal como están y donde están”, sin ningún tipo de garantía.

Además, el nuevo propietario tendrá que hacerse cargo de todos los gastos necesarios para trasladar la vivienda. Entre ellos se encuentran los permisos y aprobaciones, la contratación de especialistas autorizados para mover estructuras, el transporte, la preparación del terreno, los servicios públicos y otros trabajos relacionados.

La situación tiene una fecha límite. Si ningún comprador aparece dispuesto a trasladar la Deering House, el inmueble será demolido para permitir la construcción de una nueva instalación de Bath Iron Works.

Jolene Nickerson, directora de capital de instalaciones de Bath Iron Works, explicó que la empresa necesita continuar expandiéndose y mejorar sus instalaciones para mantener sus operaciones y empleos en la región.

“Es importante que General Dynamics y Bath Iron Works puedan seguir creciendo como empresa y empleando a miles de habitantes de Maine. Estamos buscando formas de mejorar nuestras instalaciones”, dijo Nickerson, según WMTW.

Nickerson también señaló que existe interés en encontrar a alguien que pueda hacerse cargo de la vivienda y conservarla: “La esperanza es que haya alguien que tenga un terreno viable al que pueda trasladarla y que sea financieramente posible para una persona interesada en la casa reubicarla y preservar su carácter histórico, algo que entusiasma mucho a la comunidad”.

Trasladar una casa histórica ya se ha hecho en Maine. (Foto: WHAS11 / YouTube)

Una propiedad ligada a la historia naval de Bath

La ciudad de Bath tiene una larga relación con la construcción de barcos. La ciudad fue conocida como la “City of Ships” y, de acuerdo con información del gobierno local, en 1854 ocupaba el tercer lugar en Estados Unidos en producción de embarcaciones con casco de madera, solo por detrás de Nueva York y Boston.

Gardiner G. Deering construyó 99 embarcaciones durante su carrera y dirigió un astillero ubicado junto al río Kennebec. Su actividad contribuyó a que Bath se consolidara como un importante centro de construcción naval de madera antes de que la Guerra Civil pusiera fin a aquel auge y transformara la industria.

Para Jack Martin, archivista y bibliotecario de colecciones especiales de la Patten Free Library, salvar la propiedad representaría mucho más que adquirir una casa antigua.

“Tendrías una casa única y una gran historia”, señaló. “No solo tienes la historia de la casa que viene con ella, sino también la historia de ser la persona que trasladó y salvó una casa histórica, y eso es fascinante”.

Trasladar una casa histórica ya se ha hecho en Maine

La posibilidad de mover la vivienda no es algo inusual en el estado. En mayo, una casa de 6,200 pies cuadrados y tres pisos, diseñada por el arquitecto John Calvin Stevens en 1899, fue trasladada aproximadamente un tercio de milla en Augusta, según el Kennebec Journal.

El inmueble, que pesaba unas 120,000 libras, tuvo que dividirse en dos secciones para poder transportarlo hasta un nuevo terreno. El proyecto completo tuvo un costo superior a $500,000, una cifra que muestra la magnitud de este tipo de operaciones.

Bath Iron Works aseguró que ya recibió varias consultas sobre los edificios. Ahora queda por saber si alguno de los interesados estará dispuesto a asumir el complejo traslado de la Deering House y darle una nueva ubicación para evitar que una parte de la historia de Bath termine bajo las máquinas de demolición.