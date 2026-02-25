El concejo municipal de Del Mar, en California, aprobó por unanimidad una nueva ordenanza que prohíbe una actividad considerada peligrosa en sus playas: cavar hoyos en la arena. La medida fue votada durante una sesión realizada el 3 de febrero y busca reducir riesgos para los visitantes. De acuerdo con funcionarios municipales, la decisión se tomó luego de detectar un aumento en la excavación de hoyos profundos y en la práctica de enterrar personas en la arena.

“Recientemente, el personal y miembros preocupados de la comunidad han observado un aumento en la excavación de hoyos peligrosos y el enterramiento de personas”, escribieron empleados de la ciudad en el informe presentado al concejo.

Según People, as autoridades explicaron que estas prácticas han generado varios problemas de seguridad.

“Esto ha resultado en preocupaciones de seguridad que incluyen riesgos de colapso, tropiezos y caídas, obstrucciones para vehículos y equipos de emergencia, y posibles lesiones o asfixia”, detallaron en el documento oficial.

Las autoridades advirtieron que esta actividad puede provocar colapsos, caídas, obstrucciones para servicios de emergencia e incluso riesgo de asfixia. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Antes de presentar la propuesta, los funcionarios revisaron normas similares en otras zonas costeras del estado. Indicaron que el condado de Los Angeles County y ciudades como Imperial Beach, Newport Beach, Laguna Beach y Huntington Beach ya cuentan con restricciones relacionadas con cavar en la arena.

La ordenanza establece que los visitantes no podrán cavar hoyos de 60 centímetros de profundidad o más, enterrar personas por debajo del nivel de la arena, ocultar basura u otros desechos, ni dejar hoyos sin supervisión de un “adulto responsable”.

Además, señala que los padres deberán asegurarse de rellenar los hoyos antes de abandonar la playa.

“El objetivo es aclarar las actividades permitidas, establecer estándares de seguridad y garantizar un uso responsable de la playa”, dijo Maggie Jones, analista de gestión del Departamento de Servicios Comunitarios de la ciudad, según San Diego Union tribune.

La norma establece límites claros y obliga a los padres a rellenar los hoyos antes de retirarse del área. (Foto referencial: Freepik)

La aplicación de la norma estará a cargo del personal municipal, que instalará señalización informativa, emitirá advertencias verbales y, de ser necesario, aplicará sanciones administrativas a quienes no cumplan con la ordenanza.

Según informaron las autoridades, la medida entrará en vigor en el mes de marzo.

Cabe agregar que no todos los visitantes están de acuerdo con la prohibición. Valentina Woody, quien disfrutaba de la playa con sus hijos, dijo a NBC San Diego que la regla le resulta extraña, aunque comprende la intención.

Aunque la medida generó opiniones divididas entre los visitantes, el municipio sostiene que busca garantizar un uso más seguro de las playas. (Foto: AFP)

“Es muy raro”, afirmó. “Siento que debería tener la libertad de hacer lo que quiera en la playa, por supuesto de manera legal, y creo que como madre, mis hijos deberían poder tener libertad y espacio para todo”.

“Creo que tener hoyos o cavar hoyos, estructuras o lo que sea, les permite usar su propia creatividad”, agregó.

