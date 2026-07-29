Un distrito escolar del norte del estado de Nueva York decidió suspender temporalmente la incorporación de “Sally”, un robot humanoide impulsado por inteligencia artificial (IA) que iba a utilizarse como apoyo en las clases de robótica y tecnología. Aunque el proyecto había sido aprobado por la junta escolar con una inversión cercana a los 60.000 dólares, la iniciativa quedó en pausa después de que autoridades educativas, docentes y residentes expresaran varias preocupaciones.

Según NBC New York, el Distrito Escolar Central de la Ciudad de Salamanca planeaba emplear el robot para ayudar a estudiantes de secundaria que cursan asignaturas relacionadas con robótica, programación e inteligencia artificial. Según el superintendente Mark Beehler, el objetivo era ofrecer una herramienta adicional para resolver dudas técnicas y acercar a los alumnos a tecnologías emergentes.

“¿Tienes problemas para programar una placa Arduino? ¿Ni siquiera sabes qué es una placa Arduino? Pregúntale a Sally y ella te lo explicará“, dijo el martes el superintendente Mark Beehler.

Además, explicaron que el robot permitiría a los estudiantes aprender cómo se realiza su mantenimiento, cómo se actualiza con nuevos contenidos aprobados y cómo solucionar posibles fallas técnicas.

Preocupaciones por la privacidad y la empresa fabricante

Las críticas comenzaron a crecer cuando trascendió que Realbotix, la empresa que desarrolló el robot, está vinculada a otra compañía del mismo grupo empresarial relacionada con la fabricación de muñecas sexuales hiperrealistas.

La presidenta del sindicato New York State United Teachers, Melinda Person, cuestionó duramente el proyecto.

“Un robot construido por una empresa asociada a muñecas sexuales no tiene nada que hacer en nuestras aulas”, dijo Melinda Person, presidenta del sindicato New York State United Teachers.

A esto se sumaron las inquietudes de padres y autoridades estatales sobre la protección de los datos personales de los estudiantes y el papel que el robot tendría dentro del salón de clases.

Las autoridades escolares aseguran que el robot no reemplazará a los docentes ni recopilará datos personales. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El proyecto quedó en pausa mientras continúa la revisión

El distrito escolar informó que el programa piloto permanecerá suspendido mientras trabaja con el Departamento de Educación del estado para reforzar los acuerdos de privacidad y mantener conversaciones con la comunidad.

La comisionada estatal de Educación, Betty Rosa, también manifestó sus dudas sobre la función que desempeñaría el robot.

“Aunque confirmaron que el robot no tendría ningún papel en la impartición de clases, una presentación reciente ante la junta calificó al robot como una ‘plataforma de tutoría’”, escribió Rosa en una carta al distrito el viernes

Por su parte, el sindicato de docentes expresó otra preocupación: que este tipo de tecnologías pueda abrir la puerta a reemplazar profesores por sistemas automatizados.

“Nuestros estudiantes no necesitan robots”, dijo Person. “Necesitan relaciones reales con adultos que se preocupen por ellos”.

El distrito asegura que el robot no reemplazará a los profesores

Beehler respondió a las críticas afirmando que el proyecto nunca tuvo como objetivo sustituir al personal docente. Según explicó, la enseñanza continúa dependiendo de la interacción entre personas.

“No hay forma posible de que un robot reemplace a un humano en una escuela”, dijo el martes. “Incluso si fuera posible, de ninguna manera sería lo mejor para los estudiantes. La enseñanza es un proceso de humano a humano”.

Las autoridades escolares también aseguraron que “Sally” no recopilará información personal de los alumnos, no grabará audio ni video durante las interacciones y tampoco enviará datos a la empresa fabricante.

Toda la información permanecerá almacenada localmente y el robot solo utilizará contenidos previamente aprobados, sin acceder a internet ni a servicios abiertos de inteligencia artificial generativa.

Padres, profesores y funcionarios estatales pidieron revisar el proyecto antes de ponerlo en marcha. (Foto: Freepik / Imagen referencial)

Realbotix respondió a las críticas

La empresa explicó que la autenticación de los estudiantes se realizará mediante los sistemas informáticos que ya utiliza el distrito escolar y que cualquier información vinculada con los alumnos permanecerá cifrada y bajo el control exclusivo de la institución educativa.

Además, rechazó las afirmaciones de que “Sally” sea una adaptación de una muñeca sexual y aseguró que se trata de un robot diseñado específicamente para el ámbito educativo.

“Realbotix LLC e Intima LLC tienen ofertas de productos diferentes sin cruce alguno”, dijo la compañía en un comunicado la semana pasada. “Las dos subsidiarias mantienen su propia administración, personal, nómina, instalaciones, operaciones de fabricación, desarrollo de productos y estrategias de mercado”.

Algunos residentes siguen sin estar convencidos

Beehler sostuvo que acercar este tipo de tecnologías a una comunidad rural permitirá que los estudiantes tengan acceso a herramientas que normalmente solo podrían conocer viajando largas distancias.

“En la mayoría de los casos, nuestros estudiantes necesitan viajar de 1 a 2 horas para tener oportunidades de ver tecnología emergente”, dijo el martes. “Una de las intenciones del robot es ayudar a nivelar el campo de juego y motivar a los estudiantes a seguir estudiando robótica, IA y caminos profesionales relacionados con STEAM”.

Sin embargo, algunos habitantes de Salamanca consideran que la prioridad debería ser reforzar el personal educativo en lugar de incorporar nuevas tecnologías. Joplin Ficek, exalumna del distrito y actual trabajadora de una guardería, expresó su desacuerdo con la iniciativa.

“Solo necesitan contratar a más personas que estén dispuestas a esforzarse por los niños”, dijo Ficek. “Necesitan más interacción con los niños en lugar de tener algún robot criando a nuestros hijos”.