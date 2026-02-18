Hace seis años, una mujer acaparó titulares luego de que la Transportation Security Administration (TSA) confiscara miles de dólares en efectivo mientras viajaba por el Pittsburgh International Airport. Ella aseguró que el dinero correspondía a los ahorros de toda la vida de su padre, pero las autoridades federales sospecharon que podía provenir de una actividad ilegal. Hoy, Rebecca Brown forma parte de una demanda colectiva contra el gobierno federal.

CBS News informa que, este jueves, un juez federal escuchó los argumentos del caso en Pittsburgh, donde los abogados de tres demandantes expusieron por qué consideran que las incautaciones de efectivo en aeropuertos se realizan de forma indebida.

Tras la audiencia, los abogados que representan a los demandantes se mostraron confiados. Dan Alban, del Institute for Justice, afirmó: “Creemos que no hay disputa sobre los hechos materiales de que la TSA detiene y confisca de manera ilegal e inconstitucional a viajeros con dinero en efectivo en el aeropuerto, aun cuando admite que este no representa ninguna amenaza para la seguridad del transporte”.

El caso forma parte de una demanda colectiva que cuestiona los criterios utilizados por la TSA para retener efectivo a los viajeros. (Foto: AFP)

La demanda colectiva sostiene que la TSA confiscó dinero a pasajeros únicamente por sospechas de que podría haberse obtenido de forma ilícita. Brown, una de las demandantes, fue directa al referirse a su experiencia: “Sí creo que esto fue inconstitucional, lo que la TSA me hizo”.

Según su testimonio, la TSA la detuvo en el aeropuerto de Pittsburgh y la Drug Enforcement Agency le confiscó 82.000 dólares cuando viajaba de Pittsburgh a Boston en el verano de 2019.

El dinero pertenecía a su padre, quien le pidió que lo trasladara para abrir una cuenta bancaria a su nombre. Aunque posteriormente se determinó que el dinero era legal, Brown tardó más de seis meses en recuperarlo.

El fallo podría sentar un precedente clave sobre cómo se manejan estas incautaciones en el futuro. (Foto: AFP)

Por su parte, los abogados del gobierno argumentaron que los agentes actuaron dentro de los lineamientos establecidos y solicitaron que la demanda fuera desestimada; sin embargo, Alban señaló que el problema es la falta de reglas claras, ya que no existe un criterio definido sobre qué cantidad de dinero resulta sospechosa.

“En algunas declaraciones de la TSA, dijeron que tan solo 100 dólares en billetes de un dólar aún contarían como una gran cantidad de efectivo”, explicó.

Como siguiente paso, la jueza magistrada federal Kezia O.L. Taylor indicó que analizará los testimonios sin fijar un plazo específico. Luego presentará un informe con recomendaciones a la jueza de distrito Marilyn Horan, quien finalmente decidirá si se concede o no un fallo sumario a alguna de las partes.

Cuánto efectivo puedes llevar en un aeropuerto de EE. UU.

Cabe agregar que no existe un límite legal máximo de efectivo que puedas llevar contigo al pasar por un aeropuerto en Estados Unidos, pero sí hay una obligación de declarar grandes sumas a las autoridades aduaneras.

USA.gov señala que transportar cualquier cantidad es legal, pero si llevas más de 10.000 dólares (o su equivalente en otras monedas) al entrar o salir del país, debes declararlo ante la U.S. Customs and Border Protection presentando el Formulario FinCEN 105 antes o al momento de pasar por el control en el aeropuerto.

Eso significa que, aunque puedes portar más de esa cantidad, no declararla cuando superas los 10.000 dólares puede llevar a que el dinero sea retenido o incluso confiscado por las autoridades, ya que los aeropuertos son tratados como puntos fronterizos donde el CBP tiene amplia autoridad para exigir esta declaración al cruzar.

