Moverse en el Metro de Nueva York ya exige bastante paciencia en el día a día, pero cuando llegan los meses de verano la situación suele complicarse todavía más por los cambios de servicio, los planes de última hora y la cantidad de personas que se desplaza entre Brooklyn, Queens y Manhattan para trabajar, visitar familia o simplemente aprovechar un fin de semana libre. A eso, hay que sumarle el calor. En una ciudad donde cada minuto cuenta, cualquier interrupción en el transporte público se siente de inmediato, especialmente entre quienes dependen del tren para llegar al trabajo, hacer compras en sus barrios o asistir a compromisos que ya no admiten retrasos. Por eso, el anuncio confirmado por la Metropolitan Transportation Authority (MTA) no pasó desapercibido: una de las líneas más usadas tendrá cierres importantes durante todos los fines de semana de junio, justo en plena temporada en la que muchos hispanos organizan salidas, reuniones familiares y actividades al aire libre.

CIERRE TOTAL DE FINES DE SEMANA EN JUNIO

La línea G del metro no funcionará ningún fin de semana de junio de 2026. Así lo confirmó la asambleísta Emily Gallagher, una noticia que generó preocupación entre los usuarios que dependen de este servicio para moverse entre barrios clave de Brooklyn.

Periodo Estado del servicio Todos los fines de semana de junio Sin servicio en la línea G

Estamos hablando de una línea que transporta aproximadamente 160,000 pasajeros al día y que, además, es la única conexión de metro para zonas como Greenpoint. En una ciudad donde tomar “el train” forma parte de la rutina, no se trata de una molestia menor.

Un tren de la línea G del Metro de Nueva York (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

MÁS INTERRUPCIONES YA PROGRAMADAS EN 2026

Si pensabas que el problema terminaba en junio, hay más. La MTA ya adelantó que habrá nuevas suspensiones a lo largo del año.

Cronograma confirmado:

Un fin de semana en mayo.

Dos fines de semana en agosto.

Un fin de semana en septiembre.

Todos los fines de semana de diciembre.

Como ves, no se trata de un ajuste puntual, sino de un plan de obras más amplio que seguirá afectando la movilidad durante buena parte del año.

UPDATE: @MTA is sharing that we're looking at G train shutdowns EVERY weekend in June and Dec, 2 weekends in Aug, and 1 in May and Sept. This is unacceptable.



These shutdowns have disastrous impacts on our community. Small businesses lose customers in their busiest months. 1/ — Emily Gallagher (@EmilyAssembly) April 26, 2026

UN PROBLEMA QUE SE REPITE

Si esto te suena familiar, no es casualidad. En el verano de 2024, la línea G ya estuvo suspendida durante seis semanas completas por trabajos similares. Muchos usuarios pensaban que la etapa más dura había quedado atrás, pero la realidad apunta a lo contrario.

Según la MTA, este proceso de modernización seguirá activo al menos hasta 2027, aunque algunos reportes indican que podría extenderse incluso hasta 2029. Eso significa que la comunidad deberá convivir durante un tiempo con cierres parciales y cambios de rutina.

¿POR QUÉ ESTÁN HACIENDO ESTOS CIERRES?

Aquí vale la pena poner las cosas en contexto. No se trata solo de mantenimiento básico.

La línea G funciona con un sistema de señales muy antiguo, con casi un siglo de uso. Para modernizarlo, los equipos necesitan acceso total a las vías, algo que solo es posible con interrupciones prolongadas del servicio.

Principales trabajos:

Instalación de nuevos cables y equipos.

Implementación de un sistema de señalización moderno.

Reparación y mantenimiento crítico de las vías.

Dicho de forma simple: están intentando actualizar una infraestructura vieja para mejorar la seguridad y la eficiencia, pero el precio inmediato es una afectación importante para los pasajeros.

IMPACTO EN LOS USUARIOS Y LA COMUNIDAD

Desde la perspectiva de los residentes, especialmente en Brooklyn, esto genera mucho más que incomodidad. La propia Emily Gallagher advirtió que las interrupciones podrían tener efectos “desastrosos”, sobre todo en barrios donde no hay tantas alternativas reales de transporte.

Los principales afectados serán

Trabajadores de fin de semana.

Pequeños negocios locales.

Personas que dependen exclusivamente de esta línea.

Usuarios que verán aumentar sus tiempos y costos de traslado.

En comunidades donde el metro es casi una extensión de la vida diaria, como ocurre en muchas zonas latinas de Nueva York, un cierre así cambia horarios, afecta ingresos y obliga a reorganizar toda la semana.

Usuarios del Metro de Nueva York subiendo y bajando de un tren (Foto: AFP)

¿QUÉ SE ESPERA AHORA?

Por ahora, las autoridades locales buscan organizar reuniones comunitarias para aclarar dudas y escuchar a los vecinos. Mientras tanto, la recomendación más práctica es anticiparse.

Si usas esta línea o conoces a alguien que dependa de ella, lo mejor es empezar a planificar rutas alternativas desde ya. Porque, al menos durante junio, la línea G estará completamente fuera de servicio los fines de semana.

Un oficial de policía cuidando un ingreso a una estación del Metro de Nueva York (Foto: AFP) / DREW ANGERER

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