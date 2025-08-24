Hace unos días, te informamos sobre el caso de Martha Yolanda Lojana, una madre que fue detenida junto a su hija de 7 años en Nueva York por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando acudió a su cita migratoria . En una actualización de este caso, ambas personas fueron deportadas a Ecuador y ahora se enfrentan a una nueva realidad, dejando atrás todo el esfuerzo que hicieron para poder residir en Estados Unidos.

Ella aún recuerda exactamente cómo ocurrieron los hechos. Cuenta a Noticias Telemundo que la separaron de su hijo Manuel, de 19 años, y no tuvo posibilidad de comunicarse con otros familiares para que impidan esta detención. También menciona que su hija sintió un profundo miedo al ver cómo su hermano era detenido por las autoridades migratorias.

La situación que está atravesando Martha es complicada. Aunque está en compañía de su pequeña Dayra en Ecuador, extraña profundamente a sus tres hijos mayores quienes aún se encuentran en Estados Unidos. Por el momento, solo puede comunicarse por videollamada.

Martha vivía en Estados Unidos junto a sus 4 hijos. Ahora, solo está con su pequeña Dayra. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

“No hice ningún daño”

La ciudadana ecuatoriana aún no explica cómo pudo ser deportada de Estados Unidos . Ella se considera como una extranjera que emigró a este país intentando mejorar su calidad de vida. Nunca tuvo intención de hacer daño o incumplir alguna norma.

“¿Por qué me hicieron esto a mí? Yo no he hecho ningún daño, ni mi hijo. Sí fue duro. (Las nuevas medidas) era por los criminales, pero yo no fui una criminal”, declaró Martha con lágrimas en los ojos.

Martha se puede comunicar con sus hijos que viven en Estados Unidos mediante videollamada. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

La única falta que poseen Martha y su hija Dayra es haber ingresado ilegalmente al territorio estadounidense en el 2022. Es decir, residieron hasta la fecha de su deportación sin contar con la documentación necesaria.

A pesar de la adversidad, la madre aún mantiene la esperanza de regresar a Estados Unidos. Su objetivo es reunirse nuevamente con sus tres hijos y el resto de sus familiares, tal como lo estaban antes de ser detenida por los agentes de inmigración.

La madre aún tiene esperanza de que regresará a Estados Unidos para estar reunido con todos sus hijos. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)