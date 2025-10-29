El huracán Melissa continúa avanzando con una fuerza devastadora que ha sorprendido incluso a los expertos. Con vientos que alcanzaron las 185 millas por hora (casi 300 km/h), la tormenta se ha convertido en un fenómeno sin precedentes. Su intensidad fue tal que un avión cazahuracanes tuvo que abortar su misión de ingresar al ojo del huracán debido a la extrema turbulencia.

“Esto es por el alto contenido del calor oceánico que está alimentando cualquier tormenta que se forme en un monstruo. Y ya Melissa hace historia”, explicó Jessica Delgado, meteoróloga de Univision, al analizar la magnitud del ciclón.

Los datos confirman que Melissa está rompiendo récords. Es el huracán más fuerte en tocar tierra en la cuenca del Atlántico, el segundo más intenso en los registros modernos (con vientos de 185 mph) y el séptimo con una presión mínima inferior a 900 milibares.

Las imágenes muestran cómo el huracán Melissa destruyó carreteras, hospitales y viviendas en varias regiones de la isla. | Crédito: Ricardo Makyn / AFP

Después de azotar con furia a Jamaica, donde dejó severas inundaciones y daños estructurales, Melissa tocó tierra en Cuba este miércoles ya debilitado a categoría 3, aunque todavía con un potencial destructivo considerable.

Las cifras de víctimas son igualmente trágicas: 17 personas han perdido la vida en distintos países del Caribe. Entre ellas, tres en Jamaica, diez en Haití, tres en Panamá y una en República Dominicana. En Haití, el río La Digue se desbordó y arrastró a varios habitantes de la ciudad de Petit-Goave. Autoridades locales confirmaron el hallazgo de una decena de cuerpos y aún se reportan personas desaparecidas.

El huracán Melissa azotó Jamaica dejando miles de personas sin electricidad y refugios abarrotados. | Crédito: Ricardo Makyn / AFP

Mientras tanto, Jamaica ha sido declarada “zona de desastre”, enfrentando la peor tormenta en toda su historia registrada. Carreteras destruidas, comunidades aisladas y hospitales colapsados son parte del escenario que deja tras de sí Melissa, un huracán que no solo ha devastado el Caribe, sino que ya es recordado como “la tormenta del siglo”.

“Está haciendo historia”, advirtió la meteoróloga Delgado. Y, con su paso implacable, Melissa parece estar cumpliendo esa sombría profecía.

