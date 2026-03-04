Un fenómeno inusual llamó la atención de residentes en Florida la madrugada del miércoles, cuando muchos observaron en el cielo una especie de “nube” brillante y poco común que se asemeja a la forma de una medusa. El evento ocurrió poco después de un lanzamiento de satélites de SpaceX desde Cabo Cañaveral, realizado minutos antes de las 6 a.m, según la cadena WRIC-TV. El extraño resplandor fue identificado como nubes noctilucentes, un fenómeno atmosférico que se forma a gran altitud.

Estas nubes se producen en las capas superiores de la atmósfera y pueden reflejar la luz solar incluso cuando el Sol ya se encuentra por debajo del horizonte, lo que les da un brillo llamativo.

La meteoróloga Juliana Mejía, de la estación WFLA, explicó el fenómeno de esta manera: “son nubes de la atmósfera superior compuestas de cristales de hielo que están tan altas que pueden reflejar la luz del sol, lo que les da ese brillo espectacular”.

El fenómeno ocurrió poco después de un lanzamiento de satélites Starlink de SpaceX en Cabo Cañaveral. (Foto: @rubencapote49 / Instagram)

En ciudades como Tampa, muchas personas lograron observar el efecto a simple vista durante el amanecer.

Según la NASA, las nubes noctilucentes, que significa “brillan en la noche”, solo pueden verse durante el crepúsculo, cuando el Sol está justo debajo del horizonte. En los últimos años han comenzado a aparecer en latitudes más bajas de lo habitual en el hemisferio norte.

Expertos de Royal Museums Greenwich señalan que el cambio climático podría influir en este patrón, aunque también factores como “los lanzamientos de cohetes que expulsan partículas a la atmósfera” pueden favorecer su formación.

Expertos explicaron que se trataba de nubes noctilucentes, formadas por cristales de hielo en la atmósfera superior que reflejan la luz solar. (Foto: @rubencapote49 / Instagram)

Este tipo de nubes solo puede verse durante el crepúsculo y, en ocasiones, los lanzamientos espaciales pueden contribuir a su formación. (Foto: @rubencapote49 / Instagram)

Además del efecto en las nubes, los lanzamientos de satélites Starlink suelen generar otro espectáculo visual: cadenas de luces que cruzan el cielo nocturno. Estos satélites forman parte del proyecto de internet satelital de SpaceX y, desde 2019, se pusieron en órbita miles de ellos.

Una vez en el espacio, los satélites viajan alineados y, si están en la posición adecuada, reflejan la luz solar, lo que permite verlos desde la Tierra como una fila de puntos luminosos.

Pueden ser visibles varias veces en una misma noche debido a su velocidad, hasta que alcanzan su órbita definitiva. Aunque existen sitios web que ayudan a rastrear su paso, ninguno está oficialmente vinculado a SpaceX, pero coinciden en que millones de personas podrían observar estos “trenes” de satélites en los próximos días.

Detalles del lanzamiento de SpaceX del 4 de marzo: 29 satélites Starlink y un espectáculo visual en Florida

El lanzamiento de un cohete Falcon 9 de SpaceX este 4 de marzo generó un impresionante espectáculo visual sobre Florida conocido como “medusa espacial”. Según el portal Space, este fenómeno ocurrió tras el despegue a las 5:52 a.m., cuando la luz del sol, aún por salir, iluminó el penacho de vapor de agua y dióxido de carbono del cohete en la alta atmósfera.

Estas nubes brillantes y traslúcidas son comunes en lanzamientos realizados cerca del amanecer o el atardecer, cuando el cielo en la superficie permanece oscuro.

La misión tuvo como objetivo poner en órbita baja 29 satélites Starlink (Grupo 10-40), impulsando la megaconstelación de internet de banda ancha de la empresa hacia las 10,000 unidades. El lanzamiento representó la misión número 28 de SpaceX en lo que va del año 2026, de las cuales 23 han estado dedicadas exclusivamente a la expansión de la red Starlink.

En cuanto a la recuperación del equipo, la primera etapa del cohete, el Booster 1080, completó con éxito su vuelo número 25. Tras cumplir su función, aterrizó en la plataforma robótica “A Shortfall of Gravitas” en el Océano Atlántico.

Con este logro, SpaceX alcanzó un total de 580 aterrizajes exitosos a lo largo de su historia operativa, reafirmando su capacidad de reutilización espacial.

