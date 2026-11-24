Si te gusta guardar monedas antiguas, esta historia puede despertar tu curiosidad: un ejemplar de apenas 10 centavos se vendió por más de US$47 mil. Pero ¿qué lo hizo destacar entre otras piezas? Antes de revisar las que tienes guardadas, conviene conocer los detalles que explican su valor, porque no todas las monedas similares alcanzan ese precio. En esta nota te contamos de cuál se trata y qué características llamaron la atención de los coleccionistas.

¿CUÁL ES LA MONEDA DE 10 CENTAVOS QUE SE VENDIÓ POR US$47,045?

La moneda fue una Mercury de 10 centavos de 1916-D, acuñada en Denver. El ejemplar se vendió por aproximadamente US$47,045 después de recibir 39 pujas en una subasta de GreatCollections que terminó el 15 de noviembre de 2026.

La ficha de la casa de subastas lo identifica como una pieza de la colección Hallett, certificada por PCGS con la calificación MS-64 FB y con distintivo CAC verde.

El ejemplar acuñado en Denver pertenece a la emisión de menor tirada de la serie Mercury. Su conservación y sus características certificadas también ayudan a explicar el precio (Foto: PCGS)

¿QUÉ TENÍA DE ESPECIAL LA MERCURY DE 1916 ACUÑADA EN DENVER?

1. Su producción fue muy reducida

En Denver se acuñaron solo 264,000 ejemplares, la tirada más baja de toda la serie Mercury. La diferencia con las otras casas de moneda de ese mismo año es considerable:

Casa de moneda Mercury de 1916 acuñadas Denver 264,000 Filadelfia 22,180,080 San Francisco 10,450,000

Esa baja producción, junto con la demanda de los coleccionistas, convirtió a la 1916-D en una de las fechas clave de la numismática estadounidense del siglo XX. PCGS la considera escasa en todos los grados de conservación y especialmente difícil de encontrar en estados elevados.

2. El ejemplar vendido tenía una certificación destacada

No se trataba de una moneda muy desgastada: GreatCollections la ofreció con la clasificación PCGS MS-64 FB y el distintivo CAC verde. Estos datos identifican la pieza concreta que alcanzó el precio citado.

3. La letra D identifica a Denver, no un error

La D es la marca de la casa de moneda donde fue fabricada. La combinación que buscan los coleccionistas es la fecha 1916 y la procedencia de Denver. ¿Por qué? Porque corresponde a la emisión de menor tirada de la serie.

¿POR QUÉ SE ACUÑARON TAN POCAS?

Según PCGS, que recoge la explicación del investigador numismático Walter Breen, la producción de monedas de diez centavos en Denver se detuvo para que el personal pudiera dedicarse a fabricar monedas de 25 centavos.

Ese cambio dejó la emisión de Mercury de Denver de 1916 en apenas 264,000 unidades.

SE TRATA DE UNA MONEDA MUY FALSIFICADA

La 1916-D es también una moneda muy falsificada. PCGS advierte que una práctica habitual consiste en añadir una D a una Mercury de 1916 fabricada en Filadelfia.

Por esta razón, encontrar la fecha y la letra no basta para confirmar que una pieza es auténtica ni para determinar su valor.

Anverso de la Mercury de 1916 con la letra D (Foto: US Mint)

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA MONEDA DE 10 CENTAVOS MERCURY

La Casa de la Moneda acuñó la moneda de diez centavos Mercury entre 1916 y 1945. Fue diseñada por Adolph A. Weinman, precisa la Casa de la Moneda de los Estados Unidos (US Mint).

Anverso: mostraba el perfil de la Libertad con un gorro alado, símbolo de la libertad de pensamiento. El diseño recibió su nombre por evocar al dios romano Mercurio.

mostraba el perfil de la Libertad con un gorro alado, símbolo de la libertad de pensamiento. El diseño recibió su nombre por evocar al dios romano Mercurio. Reverso: aparecían un haz de varas atadas a un hacha y una rama de olivo. Estos dos símbolos representaban la preparación militar de EE.UU.y su anhelo de paz.

En 1965, la Casa de la Moneda eliminó la plata de la moneda de diez centavos y su composición pasó a ser de cobre-níquel.

Reverso de la Mercury de 1916 con la letra D (Foto: US Mint)