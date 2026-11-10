Para muchas personas, una moneda de un centavo puede parecer insignificante por lo poco que permite comprar. Sin embargo, un ejemplar se vendió por US$1.7 millones, una cifra que despierta varias preguntas: ¿de qué moneda se trata, qué tenía de especial y por qué alguien estuvo dispuesto a pagar tanto por ella? A continuación, te contamos su historia y las características que la convirtieron en una pieza tan codiciada.

Su comprador buscaba completar una colección excepcional y esta pieza era fundamental para conseguirlo (Foto: Magnific)

LA MONEDA DE UN CENTAVO QUE SE VENDIÓ POR US$1.7 MILLONES

Se trata del centavo de bronce de 1943 acuñado en Denver, vendido por US$1.7 millones en septiembre de 2010. ¿Por qué pagaron una suma millonaria por él? Por una combinación excepcional de características: es el único ejemplar conocido de esa casa de moneda fabricado en bronce ese año, presenta un alto grado de conservación y constituye una de las grandes rarezas de la numismática estadounidense. La operación se concretó mediante una venta privada gestionada por Legend Numismatics, no en una subasta, según Heritage Auctions.

El ejemplar de Denver tiene una composición de 95% de cobre y 5% de estaño y zinc. Aunque suele llamarse “centavo de cobre”, la denominación más precisa es centavo de bronce, de acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS).

Un detalle de fabricación y su excepcional estado de conservación hicieron de esta moneda una pieza muy codiciada (Foto: PCGS)

¿Qué tenía de especial la moneda?

Estaba fabricada con un metal que no correspondía a ese año. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sustituyó el bronce de sus centavos por acero recubierto de zinc para reservar el cobre para las necesidades bélicas. Sin embargo, algunas piezas de 1943 se acuñaron sobre discos de bronce, llamados cospeles, en lugar del material previsto. Esa diferencia de composición convirtió a estos centavos en piezas extraordinariamente raras, publicó ABC News.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos sustituyó el bronce de sus centavos por acero recubierto de zinc para reservar el cobre para las necesidades bélicas. Sin embargo, algunas piezas de 1943 se acuñaron sobre discos de bronce, llamados cospeles, en lugar del material previsto. Esa diferencia de composición convirtió a estos centavos en piezas extraordinariamente raras, publicó ABC News. Es el único conocido de Denver. Aunque existen otros centavos de bronce de 1943 procedentes de Filadelfia y San Francisco, PCGS registra solamente uno de Denver, identificable por la letra D bajo la fecha. Esta singularidad fue decisiva para el precio: quien quisiera completar una colección de centavos de bronce de 1943 de las tres casas de moneda necesitaba esa pieza específica, se lee en Coin News.

Aunque existen otros centavos de bronce de 1943 procedentes de Filadelfia y San Francisco, PCGS registra solamente uno de Denver, identificable por la letra D bajo la fecha. Esta singularidad fue decisiva para el precio: quien quisiera completar una colección de centavos de bronce de 1943 de las tres casas de moneda necesitaba esa pieza específica, se lee en Coin News. Su conservación era excepcional. PCGS certificó la moneda como MS64BN. “MS” corresponde a una pieza sin desgaste por circulación; 64 indica su grado dentro de la escala de conservación, y “BN” significa Brown, por su tonalidad marrón. Heritage destacó sus superficies bien conservadas y la nitidez de la acuñación. Su existencia se hizo pública en 1979, cuando fue examinada por American Numismatic Association Certification Service (ANACS).

¿Quién pagó esa cantidad y por qué?

El comprador fue el empresario y coleccionista Bob R. Simpson, cuya identidad inicialmente se mantuvo en reserva. La adquisición le permitió completar un conjunto de centavos de bronce de 1943 de Filadelfia, Denver y San Francisco. Según Legend Numismatics, hicieron falta cuatro años de negociaciones para que el propietario aceptara vender, y los ingresos de la operación se donaron a obras benéficas.