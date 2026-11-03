Nicole Niceforo, residente del distrito de Queens, en Nueva York, pasó aproximadamente una década pagando facturas de electricidad que no correspondían únicamente a su vivienda. Durante todo ese tiempo, la compañía Con Edison había intercambiado por error su cuenta con la del apartamento ubicado un piso más arriba, por lo que también le cobraba el consumo eléctrico de sus vecinos.

Niceforo contó que tuvo que limitar el uso del aire acondicionado e incluso lavar los platos a mano para intentar reducir sus gastos. “Durante 10 años, tuve miedo de usar mi aire acondicionado”, declaró a Fox 5 NY. Aunque sospechaba que algo no estaba bien, sus reclamos iniciales no consiguieron que la compañía revisara el problema.

La mujer había enviado un correo electrónico a Con Edison en septiembre de 2016 para solicitar que un técnico inspeccionara su medidor; sin embargo, la empresa la derivó a los administradores del edificio.

Fue así como pasaron más de nueve años hasta que insistió en realizar una nueva revisión y finalmente se descubrió que las cuentas de los dos apartamentos estaban intercambiadas.

Para intentar reducir sus facturas, Nicole Niceforo limitó el uso del aire acondicionado y modificó sus hábitos domésticos. (Foto: FOX 5 New York / YouTube)

Con Edison reconoce el error, pero el reembolso no cubre los 10 años

Después de confirmar la equivocación, la compañía reconoció por escrito su responsabilidad y comenzó a devolverle el dinero. Niceforo recibió cheques por más de US$6,000, aunque la compensación solamente contempla los últimos seis años de pagos. Esto significa que todavía queda pendiente una parte de lo que habría abonado de más durante los casi cuatro años anteriores, además de los intereses correspondientes.

La residente esperaba recuperar la totalidad del dinero, pero el Departamento de Servicio Público de Nueva York no ordenó una compensación adicional. La entidad respaldó el límite de seis años que aplica Con Edison para realizar ajustes en las facturas y señaló que no tenía constancia de una denuncia formal presentada por Niceforo en 2016.

Según explicó el organismo, ese período de reembolso responde a una práctica de larga data en la industria de los servicios públicos.

La compañía reconoció la equivocación y le devolvió más de US$6,000, pero el reembolso solo contempla los últimos seis años. (Foto: FOX 5 New York / YouTube)

Con Edison sostiene que mantiene el límite de seis años

En un comunicado, Con Edison señaló que trabaja de cerca con los clientes que consideran que sus facturas no reflejan su consumo real de electricidad; no obstante, la empresa mantuvo su postura respecto al límite de seis años para corregir los cobros.

La situación ocurre mientras aumentan las preocupaciones por el costo de la electricidad en la ciudad.

Según el New York Post, el presidente del distrito de Queens, Donovan Richards, y representantes sindicales expresaron su rechazo a los aumentos tarifarios propuestos por Con Edison, en medio de las demandas de autoridades y residentes para hacer más accesibles los servicios básicos.