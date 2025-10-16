Una aficionada de los Milwaukee Brewers, identificada como Shannon Kobylarczyk, fue despedida de su trabajo después de protagonizar un polémico incidente durante el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

La mujer fue captada en video haciendo comentarios ofensivos a un fanático latino de los Dodgers, entre ellos la frase: “Llamen a ICE”, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Según informó el Milwaukee Journal Sentinel, Kobylarczyk trabajaba para ManpowerGroup, compañía que confirmó su despido tras una investigación interna. También renunció a su cargo en la junta directiva de Make-A-Wish Wisconsin, luego de que el video se hiciera viral.

Shannon Kobylarczyk, dijo “llamen a ICE” durante un partido de béisbol. (Foto: FOX6 News Milwaukee / YouTube)

El incidente ocurrió el martes por la noche, cuando Ricardo Fosado, residente de Los Ángeles que se encontraba en un viaje de trabajo en Chicago, comenzó a grabar un video en el estadio y preguntó en tono de broma: “¿Por qué todos están tan callados?”.

Kobylarczyk le respondió gritando: “Los verdaderos hombres beben cerveza, cobarde”, a lo que el aficionado contestó haciendo la misma pregunta.

En ese momento, la mujer tocó el hombro de otro fanático y dijo: “Llama a ICE”, lo que generó un fuerte rechazo entre los asistentes y usuarios en redes tras la difusión del clip.

El aficionado afectado, Ricardo Fosado, veterano de guerra de origen mexicano, pidió no juzgarla con dureza y afirmó que “solo fueron sentimientos heridos”. (Foto: FOX6 News Milwaukee / YouTube)

Fosado, de origen mexicano y veterano de la Marina estadounidense entre 2001 y 2005, no dudó en contestar mientras seguía grabando: “Llama a ICE. Soy ciudadano estadounidense. Veterano de guerra, cariño. Veterano de dos guerras. ICE no va a hacerme nada. Buena suerte, buena suerte. Llámalos, idiota.”

En declaraciones posteriores, Fosado aseguró que la mujer “cometió un error” y que “mostró lo que realmente piensa”.

“No creo que haya sido algo horrible o algo por lo que deban despedirla. Me siento mal por ella”, dijo al Journal Sentinel. “No podemos ser juzgados por un solo error, y había muchas emociones involucradas. Solo fueron sentimientos heridos, nadie resultó físicamente lastimado.”

Tras el incidente, Kobylarczyk reportó a Fosado con el personal de seguridad, por lo que el hombre fue escoltado fuera del estadio American Family Field.

Posteriormente, ManpowerGroup publicó un comunicado en Instagram confirmando que “la empleada ya no forma parte de la organización”.

Mientras tanto, los Dodgers ganaron ambos partidos en Milwaukee, incluido un marcador de 5-1 en el segundo juego. Ahora, buscarán ampliar su ventaja en la serie al regresar a Los Ángeles.

