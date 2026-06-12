Moverse por Nueva York en autobús puede ser una experiencia muy distinta según el barrio, la hora y hasta el día de la semana. En barrios como Borough Park o Bath Beach, donde muchas familias van y vienen hacia el trabajo, la escuela y la sinagoga, los autobuses B6 y B82 son la columna vertebral del transporte diario: cargados en hora pico, con pasajeros que suben con bolsas de compras de tiendas locales, trabajadores de restaurantes y estudiantes que cambian en Junction Boulevard o Bay Ridge. Cuando el servicio funciona mal, la gente llega tarde a entrevistas, citas médicas y turnos laborales; cuando funciona bien, es la diferencia entre una mañana sin sobresaltos y una jornada llena de retrasos y estrés. Por eso la propuesta del Departamento de Transporte de la Ciudad (DOT) para crear carriles exclusivos para buses en Bay Parkway —una de las arterias más usadas de Brooklyn— despierta interés y preocupación a partes iguales: promete viajes más rápidos y seguros, pero también plantea preguntas sobre estacionamiento, entregas comerciales y la vida cotidiana de vecinos que dependen del automóvil o de estacionar frente a su casa.

BAY PARKWAY, LA VÍA QUE PODRÍA CAMBIAR EN BROOKLYN

Según información de amNY, El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (DOT) presentó una propuesta para instalar carriles exclusivos para autobuses a lo largo de gran parte de Bay Parkway, una de las rutas con mayor volumen de pasajeros en Brooklyn. La iniciativa fue presentada ante la Junta Comunitaria 11 de Brooklyn y forma parte de la estrategia del alcalde Zohran Mamdani para reducir tiempos de viaje en la red de buses.

Según el plan, los nuevos carriles cubrirían casi toda la extensión de Bay Parkway entre Borough Park y Bath Beach, beneficiando sobre todo a los usuarios de las rutas B6 y B82 de la Metropolitan Transportation Authority (MTA). El DOT combina carriles pegados a la acera y carriles “offset” (desplazados hacia el interior) para mantener el flujo y minimizar la pérdida de estacionamientos.

Tramos incluidos en la propuesta:

Bay Parkway: entre Avenue J y Shore Parkway.

Cropsey Avenue: entre Bay Parkway y 26th Avenue.

Elemento Detalle Rutas afectadas B6 y B82 Tramos propuestos Bay Parkway (Avenue J–Shore Parkway), Cropsey Avenue (Bay Parkway–26th Ave) Longitud aproximada ~3 millas rediseñadas Usuarios diarios estimados ~80,000 pasajeros (B6 + B82) Uso de transporte público en el corredor 52% (datos Censo 2023)

¿A CUÁNTAS PERSONAS BENEFICIARÍA?

El DOT estima que cerca de 80.000 pasajeros utilizan diariamente las rutas B6 y B82, consideradas la primera y la cuarta más concurridas de Brooklyn respectivamente. Además, cifras del Censo de EE. UU. 2023 citadas por la agencia indican que el 52% de los residentes que viven a lo largo de este corredor se desplazan al trabajo en transporte público.

La ciudad de Nueva York está preparando un nuevo corredor exclusivo para buses en una muy concurrida calle (Foto: MTA)

¿POR QUÉ LO PROPONEN? EL PROBLEMA QUE BUSCA RESOLVER LA CIUDAD

El argumento central del DOT es la baja velocidad de los autobuses en ciertos tramos: en momentos puntuales los buses se mueven a apenas 3 millas por hora, más lento que una persona caminando. Los carriles exclusivos prometen mayor confiabilidad, menos retrasos y viajes más rápidos —algo que beneficia tanto a trabajadores que hacen transferencia en Kings Highway como a residentes que toman el bus para ir a citas médicas o a colegios.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EL ENFOQUE VISION ZERO

La propuesta se integra en Vision Zero, la iniciativa municipal para reducir muertes y lesiones en las calles. Entre 2021 y 2025, el DOT registró 30 personas fallecidas o gravemente heridas en los segmentos de Bay Parkway y Cropsey incluidos en el plan; dos de esas muertes ocurrieron en 2025.

Mejoras previstas:

Carriles de giro a la izquierda en 14 intersecciones con alta demanda.

Restricciones de giro a la izquierda en cruces que se definirán tras consultas.

Construcción de hasta 18 islas peatonales nuevas.

Extensiones de aceras para mejorar visibilidad.

Mejoras en rampas y señales peatonales (accesibilidad ADA).

Nuevas zonas para carga/descarga y recogida de pasajeros.

IMPACTO EN ESTACIONAMIENTO Y COMERCIO LOCAL

Una de las dudas más repetidas entre vecinos y comerciantes es la pérdida de espacios de estacionamiento. El DOT afirma que la mayoría de los carriles serán tipo “offset”, configuración que ayuda a minimizar la eliminación de plazas. También se propone ajustar horarios de parquímetros y agregar espacios de estacionamiento cerca de esquinas para compensar cambios.

Los buses de Nueva York mueven a miles de viajeros todos los días (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

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